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  • Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.
  • Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.
  • Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.
  • Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.
  • Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.
  • Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.
  • Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.
  • Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.
  • Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.
  • Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.
  • Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.
  • Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.
  • Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.
  • Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.
  • Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.
  • Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.
  • Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.
  • Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.
  • Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.
  • Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.
  • Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.
  • Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.

2+1 produžena garancija

100 dana povraćaja novca

Philips Sonicare Bežični Power Flosser 3000Oralni tuš

HX3826/31

4.5
| (163) Komentari | 87% preporučuje ovaj proizvod
Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.
Bez napora temeljno čišćenje između zuba za poboljšanje zdravlja desni. Jedinstveni Quad Stream vrh čisti više površine uz manje napora za efikasnije čišćenje koncem svaki put, tako da je lako koristiti pravi konac.
Pogledajte sve prednosti

klanja do 99,9% plaka* na tretiranim područjima

Konac ponovo osmišljen sa QuadStream tehnologijom.

  • Tehnologija Quad Stream

  • Nežno uklanja do 99% naslaga ispod linije desni*

  • Do 2x efikasniji od interdentalnih četkica u uklanjanju naslaga

  • 2 režima i 3 postavke pritiska

  • Trajanje baterije od 40 dana****

Tehnologija Quad Stream: nežno, ali efikasno uklanjanje naslaga

Tehnologija Quad Stream: nežno, ali efikasno uklanjanje naslaga

Tehnologija Quad Stream sa jedinstvenim nastavkom u obliku slova X nežno pokriva veću površinu uz manje truda. Nežni, ali efikasni mlazevi precizno su usmereni pod uglom kako bi dospeli do mesta koja samo pranje četkicom ne može da dosegne, pravo u džepove do 6 mm ispod linije desni gde se naslage mogu zadržati, i sa nežnom lakoćom uklanjaju do 99% naslaga*.

Do 2x efikasniji u uklanjanju naslaga

Do 2x efikasniji u uklanjanju naslaga

Klinički dokazano superiorno zdravlje desni uz Quad Stream tehnologiju. Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 je do 2x efikasniji od interdentalnih četkica u uklanjanju naslaga. Poboljšava zdravlje desni za samo 2 nedelje**.

Odvojivi rezervoar za vodu od 250 ml koji se lako puni za kompletno čišćenje za 60 sek.***

Odvojivi rezervoar za vodu od 250 ml koji se lako puni za kompletno čišćenje za 60 sek.***

Odvojivi rezervoar za vodu od 250 ml koji se lako puni sadrži dovoljno vode za punu sesiju od 60 sekundi, pa čak i do 90 sekundi u režimu Deep Clean. Nema zaustavljanja radi dopunjavanja tokom čišćenja! Pre sledeće upotrebe, okrenite da biste odvojili rezervoar i napunite ga odozgo, ili jednostavno koristite otvor za punjenje sa strane. Ostavite otvor otvoren nakon upotrebe kako biste pomogli sušenju.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

Razumite recenzije proizvoda

4.5

od 5

163

Komentari

87%

preporučuje ovaj proizvod

5
4
3
2
1

25/09/2025

Srbija

Deo promocije

Odlican proizvod

Predivno, kao i svi proizvodi Philips-a.. odusevljena sam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš

Sofka

24/09/2025

Srbija

Deo promocije

Power Flosser 3000

Odlican. Mnogo mi pomaze da ocistim prostor izmedju zuba. Preporucujem svima koji vode brigu o oralnoj higijeni.

Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš

Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš

24/09/2025

Srbija

Moje iskustvo sa Philips Sonicare Power Flosser-om

Kupio sam Philips Sonicare Bežični Power Flosser 3000 i stvarno sam zadovoljan. Lako se koristi, ima dovoljno jak mlaz i dobro čisti između zuba gde četkica ne može. Sviđa mi se što ima više nivoa snage i pulsni režim za detaljnije čišćenje. Rezervoar bi mogao biti malo veći, ali za bežični uređaj je sasvim ok. Baterija traje dugo, a punjenje je praktično preko USB-a. Nije najjeftiniji, ali osećaj čistoće posle upotrebe je baš vredan.♥☻

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš

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  1. U laboratorijskoj studiji, sa mlaznicom Quad Stream do 6 mm periodontalnih džepova

  2. Studija u Sjedinjenim Američkim Državama, 372 ispitanika, 2022.

  3. u režimu Clean

  4. na osnovu 1 sesije čišćenja oralnim tušem dnevno u trajanju od 1 minuta

  5. u in-vitro studiji, stvarni rezultati mogu varirati

  6. u poređenju sa nastavkom Classic Jet Tip, u laboratorijskoj studiji, stvarni rezultati mogu varirati

  7. u režimu Deep Clean