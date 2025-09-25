2 godine garancije
Tehnologija Quad Stream
Nežno uklanja do 99% naslaga ispod linije desni*
Do 2x efikasniji od interdentalnih četkica u uklanjanju naslaga
2 režima i 3 postavke pritiska
Trajanje baterije od 40 dana****
Tehnologija Quad Stream sa jedinstvenim nastavkom u obliku slova X nežno pokriva veću površinu uz manje truda. Nežni, ali efikasni mlazevi precizno su usmereni pod uglom kako bi dospeli do mesta koja samo pranje četkicom ne može da dosegne, pravo u džepove do 6 mm ispod linije desni gde se naslage mogu zadržati, i sa nežnom lakoćom uklanjaju do 99% naslaga*.
Klinički dokazano superiorno zdravlje desni uz Quad Stream tehnologiju. Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 je do 2x efikasniji od interdentalnih četkica u uklanjanju naslaga. Poboljšava zdravlje desni za samo 2 nedelje**.
Odvojivi rezervoar za vodu od 250 ml koji se lako puni sadrži dovoljno vode za punu sesiju od 60 sekundi, pa čak i do 90 sekundi u režimu Deep Clean. Nema zaustavljanja radi dopunjavanja tokom čišćenja! Pre sledeće upotrebe, okrenite da biste odvojili rezervoar i napunite ga odozgo, ili jednostavno koristite otvor za punjenje sa strane. Ostavite otvor otvoren nakon upotrebe kako biste pomogli sušenju.
Razumite recenzije proizvoda
4.5
od 5
163
Komentari
87%
preporučuje ovaj proizvod
25/09/2025
Srbija
Deo promocije
Odlican proizvod
Predivno, kao i svi proizvodi Philips-a.. odusevljena sam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
Sofka
24/09/2025
Srbija
Deo promocije
Power Flosser 3000
Odlican. Mnogo mi pomaze da ocistim prostor izmedju zuba. Preporucujem svima koji vode brigu o oralnoj higijeni.
Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
24/09/2025
Srbija
Moje iskustvo sa Philips Sonicare Power Flosser-om
Kupio sam Philips Sonicare Bežični Power Flosser 3000 i stvarno sam zadovoljan. Lako se koristi, ima dovoljno jak mlaz i dobro čisti između zuba gde četkica ne može. Sviđa mi se što ima više nivoa snage i pulsni režim za detaljnije čišćenje. Rezervoar bi mogao biti malo veći, ali za bežični uređaj je sasvim ok. Baterija traje dugo, a punjenje je praktično preko USB-a. Nije najjeftiniji, ali osećaj čistoće posle upotrebe je baš vredan.♥☻
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
U laboratorijskoj studiji, sa mlaznicom Quad Stream do 6 mm periodontalnih džepova
Studija u Sjedinjenim Američkim Državama, 372 ispitanika, 2022.
u režimu Clean
na osnovu 1 sesije čišćenja oralnim tušem dnevno u trajanju od 1 minuta
u in-vitro studiji, stvarni rezultati mogu varirati
u poređenju sa nastavkom Classic Jet Tip, u laboratorijskoj studiji, stvarni rezultati mogu varirati
u režimu Deep Clean