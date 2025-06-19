Kupila sam četkicu pre godinu i po dana i ne bih je menjala za suvo zlato. Osim što fantastično čisti između zuba pa ne moram da se maltretiram sa koncem za zube, uništava i sve moguće naslage na zubima, pa ne moram ni kod zubara. Jedva čekam da krenu sa prodajom četkica za decu u Srbiji da obezbedim i dete!