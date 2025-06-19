2 godine garancije
Obustavljeno
HX6877/28
HX685T
Brend br. 1 električnih četkica za zube koji koriste stomatolozi širom sveta
Ugrađeni senzor pritiska
3 režima, 3 intenziteta
BrushSync funkcija za uparivanje četkice sa pametnom drškom i podsetnik za zamenu četkice
Putna torbica
Izaberite glavu četkice W2 Optimal White i uklonite površinske naslage da biste dobili još belje zube. Sa gusto postavljenim centralnim vlaknima za uklanjanje naslaga, klinički je dokazano da zube izbeljuje za samo jednu nedelju.
Ova četkica za zube nudi tri režima korišćenja i tri intenziteta kako biste pranje zuba podesili po svojoj meri. Režim čišćenja je standard za nenadmašno čišćenje. Režim izbeljivanja je idealan za uklanjanje površinskih naslaga, a nega desni uvodi dodatni minut manje intenzivnog pranja za nežnu masažu desni. Sa tri intenziteta birate „jači“ ili „slabiji“ režim rada sa leve na desnu stranu.
Možete da budete sigurni da ćete dobiti bezbedan doživljaj pranja zuba: naša sonična tehnologija pogodna je za korišćenje sa protezama, plombama, krunicama i oblogama, a doprinosi i sprečavanju karijesa i poboljšanju zdravlja desni.
Razumite recenzije proizvoda
4.8
od 5
560
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Makicaa
19/06/2025
Srbija
Odlicna je za sad
Stvarno je dobra. Koristim je neke 3 nedelje. Lepo cisti. Zubi su malo belji, a definitivno cistiji. Cetkica je nezna, super soft. Ne ostecuje mi desni.
Prednosti
Nezna, dobro cisti, zubi malo belji
Mane
Plasim se da se ne polomi kao sto su mnogi komentarisali, moglo bi da se doda par sekundi kad upozorava na promenu polozaja, jer dok se snadjem...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Sonična električna četkica za zube
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Sonična električna četkica za zube
Jocka
07/04/2024
Srbija
Spas od precestog skidanja kamenca
Baterija izdrzi mnogo vise od naznacenog uz minimalno koriscenje 2x dnevno. Temeljno cisti. Skida povrsno zutilo od kafe. Spas od kamenca na zubima.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Sonična električna četkica za zube
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Sonična električna četkica za zube
Lav0808
29/03/2022
Srbija
Super Sonic cetkica APSOLUTNO FENOMENALAN!
Najiskrenije, nesto najbolje sto sam probala i koristila u poslednjih 20 godina! Fenomenalno cisti yube, programi koji su podesivi za izbeljivanje, masiranje desnih, duboko ciscenje.....Desni mi ne krvare od kad je koristim! Imala bih jos prednosti da istaknem, a premalo je prostora:) Apsolutno preporucujem!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Sonična električna četkica za zube
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Sonična električna četkica za zube
Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube