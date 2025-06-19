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Sve serije

  • Belji zubi. Na nežan način.
  • Belji zubi. Na nežan način.
  • Belji zubi. Na nežan način.
  • Belji zubi. Na nežan način.
  • Belji zubi. Na nežan način.
  • Belji zubi. Na nežan način.
  • Belji zubi. Na nežan način.
  • Belji zubi. Na nežan način.
  • Belji zubi. Na nežan način.
  • Belji zubi. Na nežan način.
  • Belji zubi. Na nežan način.
  • Belji zubi. Na nežan način.
  • Belji zubi. Na nežan način.
  • Belji zubi. Na nežan način.

Obustavljeno

Philips Sonicare ProtectiveClean 6100Sonična električna četkica za zube

HX6877/28

HX685T

4.8
| (560) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
Belji zubi. Na nežan način.
Osetite razliku nežnog čišćenja uz naš senzor pritiska i izbeljivanje zuba za 1 nedelju.
Pogledajte sve prednosti
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Brend br. 1 električnih četkica za zube koji koriste stomatolozi širom sveta

Izbeljuje zube za samo 1 nedelju.

Belji zubi. Na nežan način.

  • Ugrađeni senzor pritiska

  • 3 režima, 3 intenziteta

  • BrushSync funkcija za uparivanje četkice sa pametnom drškom i podsetnik za zamenu četkice

  • Putna torbica

Izbeljivanje zuba za samo jednu nedelju

Izbeljivanje zuba za samo jednu nedelju

Izaberite glavu četkice W2 Optimal White i uklonite površinske naslage da biste dobili još belje zube. Sa gusto postavljenim centralnim vlaknima za uklanjanje naslaga, klinički je dokazano da zube izbeljuje za samo jednu nedelju.

Tri režima, tri postavke intenziteta

Tri režima, tri postavke intenziteta

Ova četkica za zube nudi tri režima korišćenja i tri intenziteta kako biste pranje zuba podesili po svojoj meri. Režim čišćenja je standard za nenadmašno čišćenje. Režim izbeljivanja je idealan za uklanjanje površinskih naslaga, a nega desni uvodi dodatni minut manje intenzivnog pranja za nežnu masažu desni. Sa tri intenziteta birate „jači“ ili „slabiji“ režim rada sa leve na desnu stranu.

Bezbedno i nežno u osetljivim oblastima, ortodontskim i zubarskim radovima

Bezbedno i nežno u osetljivim oblastima, ortodontskim i zubarskim radovima

Možete da budete sigurni da ćete dobiti bezbedan doživljaj pranja zuba: naša sonična tehnologija pogodna je za korišćenje sa protezama, plombama, krunicama i oblogama, a doprinosi i sprečavanju karijesa i poboljšanju zdravlja desni.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

Razumite recenzije proizvoda

4.8

od 5

560

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

5
4
3
2
1

Makicaa

19/06/2025

Srbija

Odlicna je za sad

Stvarno je dobra. Koristim je neke 3 nedelje. Lepo cisti. Zubi su malo belji, a definitivno cistiji. Cetkica je nezna, super soft. Ne ostecuje mi desni.

Prednosti

Nezna, dobro cisti, zubi malo belji

Mane

Plasim se da se ne polomi kao sto su mnogi komentarisali, moglo bi da se doda par sekundi kad upozorava na promenu polozaja, jer dok se snadjem...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Sonična električna četkica za zube

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Sonična električna četkica za zube

Jocka

07/04/2024

Srbija

Spas od precestog skidanja kamenca

Baterija izdrzi mnogo vise od naznacenog uz minimalno koriscenje 2x dnevno. Temeljno cisti. Skida povrsno zutilo od kafe. Spas od kamenca na zubima.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Sonična električna četkica za zube

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Sonična električna četkica za zube

Lav0808

29/03/2022

Srbija

Super Sonic cetkica APSOLUTNO FENOMENALAN!

Najiskrenije, nesto najbolje sto sam probala i koristila u poslednjih 20 godina! Fenomenalno cisti yube, programi koji su podesivi za izbeljivanje, masiranje desnih, duboko ciscenje.....Desni mi ne krvare od kad je koristim! Imala bih jos prednosti da istaknem, a premalo je prostora:) Apsolutno preporucujem!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Sonična električna četkica za zube

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Sonična električna četkica za zube

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Odricanje od odgovornosti

  1. Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube