Prijavi se za 10% popusta
Poseti Philips shop
2 godine garancije
Električne četkice za zube
Sve serije
Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Sonična električna četkica za zube
Obustavljeno
Podrška
HX6877/28
HX685T
Idi u prodavnicu
Prijavite se ili kreirajte nalog
Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.
Korisnički priručnik
W Optimal WhiteStandardne glave za soničnu četkicu za zube
W2 Optimal WhiteStandardne glave za soničnu četkicu za zube
C2 Optimal Plaque Defence(ranije: kontrola kamenca ProResults)
Philips SonicarePlastična putna futrola
Philips SonicareUV sterilizator glave četkice
Philips SonicarePostolje za punjenje
Proverite uslove garancije i pokrenite zamenu ili popravku proizvoda
Servis i zamena
Servisirajte ili zamenite neispravan proizvod
Garancija
Smernice naše garancije za proizvode
Obratite se kompaniji Philips
Drago nam je što možemo da vam pomognemo