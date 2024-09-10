ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Sonična električna četkica za zube

Obustavljeno

Podrška

Philips Sonicare ProtectiveClean 6100Sonična električna četkica za zube

HX6877/28

HX685T

Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Sonična električna četkica za zube

Obustavljeno

Idi u prodavnicu

Prijavite se ili kreirajte nalog

Registrujte Vaš proizvod

Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.

Registrujte se odmah

Uputstva i Dokumentacija

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 9 MB
  • 10 September 2024

Delovi & Pribor

Garancija i servis

Proverite uslove garancije i pokrenite zamenu ili popravku proizvoda

Servis i zamena

Servisirajte ili zamenite neispravan proizvod

Garancija

Smernice naše garancije za proizvode

Obratite se kompaniji Philips

Drago nam je što možemo da vam pomognemo