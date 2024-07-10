HX7406/01
Napredna nega za osetljive zube i desni
Temeljno čišćenje može biti nežno prema osetljivim zubima i desnima uz 10 puta bolje uklanjanje naslaga*. Uz našu tehnologiju Sonicare nove generacije za moćno, ali nežno čišćenje, čak i na teško dostupnim mestima.Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Temeljno čišćenje i dalje može biti nežno prema osetljivim zubima i desnima. Ova S2 Sensitive glava četkice ima jedinstven dizajn sa dugačkim, tankim, ultra-mekim vlaknima koja svaki potez četkicom čine nežnim. Sa više od 3.000 gusto raspoređenih vlakana, pomaže vam da uklonite 10 puta više naslaga od obične četkice za zube.
Ova električna četkica za zube koristi našu tehnologiju Sonicare nove generacije koja pruža naše najpouzdanije i najdoslednije pranje zuba, za odlične rezultate svaki put. Motor automatski prilagođava snagu, tako da nema pada u performansama kada dosegnete teže dostupna mesta. Uživajte u nežnom, ali efikasnom čišćenju zuba i desni sa 62.000 pokreta vlakana u minuti. Sonicare Fluid Action podržava vlakna u čišćenju usmeravajući tečnost duboko između zuba i duž linije desni.
Ova Sonicare električna četkica za zube ima svetlosni prsten na osnovi koji vas nežno obaveštava ako preterujete sa pritiskom. Jednostavno smanjite pritisak kada zasvetli i vaše desni će ostati zaštićene.
Unapredite čišćenje sa 6 podešavanja za pranje. Bilo da želite malo više energičnosti ili specifičan fokus za čišćenje, možete to dobiti. Izaberite između režima Clean (Čišćenje) i Sensitive (Osetljivo). Odaberite jedno od tri podešavanja intenziteta.
Postignite idealno vreme pranja pomoću Sonicare tajmera za čišćenje. Svakih 20 sekundi, BrushPacer će vas podstaći da očistite novu oblast. Nakon 2 minuta, SmarTimer će označiti da je pranje zuba završeno.
Da li ste znali da glave četkice postaju manje efikasne nakon tri meseca? Stomatolozi preporučuju da redovno menjate glavu četkice, zato Philips Sonicare četkice za zube imaju podsetnik za zamenu glave četkice. Prati koliko često i koliko jako perete, a zatim vas podseća da zamenite glavu četkice kada dođe vreme za novu.
Doživite do 21 dan redovnog pranja zuba nakon jednog punjenja. Unosi novi nivo praktičnosti u vašu rutinu pranja zuba.
Intenziteti
Napajanje
Tehničke specifikacije
Dizajn i završnica
Servisiranje
Jednostavna upotreba
Dodaci koji se dostavljaju
Učinak čišćenja
Režimi
Tehnologija pametnih senzora
Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.