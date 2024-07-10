Pojmovi za pretragu

    Philips Sonicare Series 6100 Punjiva četkica za zube

    HX7406/01

    Napredna nega za osetljive zube i desni

    Temeljno čišćenje može biti nežno prema osetljivim zubima i desnima uz 10 puta bolje uklanjanje naslaga*. Uz našu tehnologiju Sonicare nove generacije za moćno, ali nežno čišćenje, čak i na teško dostupnim mestima.

    Philips Sonicare Series 6100 Punjiva četkica za zube

    Napredna nega za osetljive zube i desni

    Nežno uklanja 10 puta više naslaga*

    • Uklanja 10 puta više naslaga*
    • Nežno čišćenje osetljivih zuba i desni
    • Tehnologija Sonicare nove generacije
    • Vizuelni senzor pritiska
    • 2 režima pranja, 3 intenziteta
    Izuzetno nežna prema osetljivim zubima

    Izuzetno nežna prema osetljivim zubima

    Temeljno čišćenje i dalje može biti nežno prema osetljivim zubima i desnima. Ova S2 Sensitive glava četkice ima jedinstven dizajn sa dugačkim, tankim, ultra-mekim vlaknima koja svaki potez četkicom čine nežnim. Sa više od 3.000 gusto raspoređenih vlakana, pomaže vam da uklonite 10 puta više naslaga od obične četkice za zube.

    Tehnologija Sonicare nove generacije

    Tehnologija Sonicare nove generacije

    Ova električna četkica za zube koristi našu tehnologiju Sonicare nove generacije koja pruža naše najpouzdanije i najdoslednije pranje zuba, za odlične rezultate svaki put. Motor automatski prilagođava snagu, tako da nema pada u performansama kada dosegnete teže dostupna mesta. Uživajte u nežnom, ali efikasnom čišćenju zuba i desni sa 62.000 pokreta vlakana u minuti. Sonicare Fluid Action podržava vlakna u čišćenju usmeravajući tečnost duboko između zuba i duž linije desni.

    Pomozite u zaštiti desni pomoću senzora pritiska

    Pomozite u zaštiti desni pomoću senzora pritiska

    Ova Sonicare električna četkica za zube ima svetlosni prsten na osnovi koji vas nežno obaveštava ako preterujete sa pritiskom. Jednostavno smanjite pritisak kada zasvetli i vaše desni će ostati zaštićene.

    Izaberite idealno iskustvo čišćenja

    Izaberite idealno iskustvo čišćenja

    Unapredite čišćenje sa 6 podešavanja za pranje. Bilo da želite malo više energičnosti ili specifičan fokus za čišćenje, možete to dobiti. Izaberite između režima Clean (Čišćenje) i Sensitive (Osetljivo). Odaberite jedno od tri podešavanja intenziteta.

    Vođene sesije pranja zuba

    Vođene sesije pranja zuba

    Postignite idealno vreme pranja pomoću Sonicare tajmera za čišćenje. Svakih 20 sekundi, BrushPacer će vas podstaći da očistite novu oblast. Nakon 2 minuta, SmarTimer će označiti da je pranje zuba završeno.

    Uvek perite zube na najbolji način uz podsetnik za zamenu glave četkice

    Uvek perite zube na najbolji način uz podsetnik za zamenu glave četkice

    Da li ste znali da glave četkice postaju manje efikasne nakon tri meseca? Stomatolozi preporučuju da redovno menjate glavu četkice, zato Philips Sonicare četkice za zube imaju podsetnik za zamenu glave četkice. Prati koliko često i koliko jako perete, a zatim vas podseća da zamenite glavu četkice kada dođe vreme za novu.

    21 dan redovnog pranja zuba

    21 dan redovnog pranja zuba

    Doživite do 21 dan redovnog pranja zuba nakon jednog punjenja. Unosi novi nivo praktičnosti u vašu rutinu pranja zuba.

    Tehničke specifikacije

    • Intenziteti

      Visoko
      Za bolje čišćenje
      Srednje
      Za svakodnevno čišćenje
      Nisko
      Za osetljive zube i desni

    • Napajanje

      Napon
      100-240 V

    • Tehničke specifikacije

      Baterija
      Može da se puni
      Vreme rada (od pune do prazne baterije)
      21 dana
      Potrošnja energije
      Pripravnost bez displeja <0,5 W
      Tip baterije
      Litijum-jonska

    • Dizajn i završnica

      Boja
      Svetlo plava

    • Servisiranje

      Garancija
      2 godine ograničene garancije

    • Jednostavna upotreba

      Drška
      Tanak ergonomski dizajn
      Indikator baterije
      Osvetljena ikona pokazuje vek trajanja baterije
      Kompatibilnost sa drškama
      Glava četkice koja se jednostavno postavlja „na klik“
      Tajmer
      BrushPacer i SmartTimer

    • Dodaci koji se dostavljaju

      Drška
      1 punjiva četkica za zube 6100
      Glava četkice
      1 S2 Sensitive
      Punjač
      1 USB-A punjač

    • Učinak čišćenja

      Uklanjanje zubnog plaka
      Do 10 puta efikasnije*
      Brzina
      62.000 poteza četkice u minuti

    • Režimi

      Čišćenje
      Za izvanredno svakodnevno čišćenje
      Osetljivi režim
      Za osetljive zube i desni

    • Tehnologija pametnih senzora

      Povratne informacije o jačini pritiska
      • Prsten svetli ljubičasto
      • Vibracije i zvuk pulsiranja
      Podsetnik za zamenu
      BrushSync vas obaveštava kada da zamenite glavu četkice

    • Na teško dostupnim mestima, u odnosu na običnu četkicu za zube, za 6 nedelja.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava zadržana.

