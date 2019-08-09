2 godine garancije
Obustavljeno
Brend br. 1 električnih četkica za zube koji koriste stomatolozi širom sveta
3 režima, 3 intenziteta
2 glave četkice
Sa senzorom pritiska
Glava četkice AdaptiveClean koja se postavlja „na klik“ pruža najdetaljnije čišćenje do sada. Ona ostvaruje 4 veći kontakt sa površinom** i uklanja do 10 puta više kamenca sa nepristupačnih mesta* i dubinski čisti duž linije desni i između zuba.
Zahvaljujući optimalnom čišćenju pomoću glave četkice FlexCare, stanje desni će se poboljšati za 2 nedelje. Budući da ova četkica uklanja do 7 puta više kamenca duž linije desni u odnosu na običnu četkicu za zube, vaš osmeh će biti zdraviji nego ikada.
FlexCare Platinum Connected omogućava zaista dubinsko čišćenje. Naše 3 postavke intenziteta unapređuju čišćenje, dok se 3 režima prilagođavaju vašim potrebama: režim čišćenja omogućava vrhunsko svakodnevno čišćenje, režim izbeljivanja uklanja površinske mrlje i režim dubinskog čišćenja donosi trenutno osveženje.
4.8
od 5
65
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
alal
09/08/2019
Slovenija
Odlična ščetka
Ta izdelek ima odlične lastnosti. Odlična zobna ščetka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9111/20 Sonic electric toothbrush
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9111/20 Sonic electric toothbrush
Kren
10/01/2017
Slovenija
Verifikovani kupac
Odličen izdelek
Odličen izdelek, ki ga priporočam tudi ostalim. Deluje brez težav, zobje so optimalno očiščeni, samo ščetke se težko dobijo v veleblagovnicah.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonična električna zobna ščetka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonična električna zobna ščetka
Таня29
24/09/2017
България
Невероятна четка
Съпоставяне с механична четка, все едно никога досега не съм си мила зъбите. Зъбите започнаха да ми стават видимо по-бели още след. 2 седмици.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9112/12 Електрическа звукова четка за зъби
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9112/12 Електрическа звукова четка за зъби
Odstranjuje do 7 puta više kamenca u odnosu na običnu četkicu za zube
U poređenju sa glavom četkice DiamondClean
ako se čisti dva puta dnevno u trajanju od po dva minuta