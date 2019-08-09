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  • Dubinsko i nežno čišćenje
  • Dubinsko i nežno čišćenje
  • Dubinsko i nežno čišćenje
  • Dubinsko i nežno čišćenje
  • Dubinsko i nežno čišćenje
  • Dubinsko i nežno čišćenje
  • Dubinsko i nežno čišćenje
  • Dubinsko i nežno čišćenje
  • Dubinsko i nežno čišćenje
  • Dubinsko i nežno čišćenje
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  • Dubinsko i nežno čišćenje
  • Dubinsko i nežno čišćenje
  • Dubinsko i nežno čišćenje
  • Dubinsko i nežno čišćenje
  • Dubinsko i nežno čišćenje
  • Dubinsko i nežno čišćenje
  • Dubinsko i nežno čišćenje
  • Dubinsko i nežno čišćenje
  • Dubinsko i nežno čišćenje

Obustavljeno

Philips Sonicare FlexCare PlatinumSonična električna četkica za zube

HX9112/12

4.8
| (65) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
Dubinsko i nežno čišćenje
Uz četkicu za zube FlexCare Platinum čak i najdetaljnije čišćenje je dovoljno nežno da zaštiti zube i desni. Glava četkice AdaptiveClean i intuitivni senzor pritiska omogućavaju uklanjanje najveće količine kamenca i nežno iskustvo pranja zuba.
Pogledajte sve prednosti
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Brend br. 1 električnih četkica za zube koji koriste stomatolozi širom sveta

10 puta efikasnije uklanjanje kamenca i zdravije desni*

Dubinsko i nežno čišćenje

  • 3 režima, 3 intenziteta

  • 2 glave četkice

  • Sa senzorom pritiska

Odstranite do 10 puta više kamenca uz AdaptiveClean*

Odstranite do 10 puta više kamenca uz AdaptiveClean*

Glava četkice AdaptiveClean koja se postavlja „na klik“ pruža najdetaljnije čišćenje do sada. Ona ostvaruje 4 veći kontakt sa površinom** i uklanja do 10 puta više kamenca sa nepristupačnih mesta* i dubinski čisti duž linije desni i između zuba.

Poboljšava zdravlje desni za samo 2 nedelje

Poboljšava zdravlje desni za samo 2 nedelje

Zahvaljujući optimalnom čišćenju pomoću glave četkice FlexCare, stanje desni će se poboljšati za 2 nedelje. Budući da ova četkica uklanja do 7 puta više kamenca duž linije desni u odnosu na običnu četkicu za zube, vaš osmeh će biti zdraviji nego ikada.

Odaberite jedan od 3 režima i 3 postavke intenziteta

Odaberite jedan od 3 režima i 3 postavke intenziteta

FlexCare Platinum Connected omogućava zaista dubinsko čišćenje. Naše 3 postavke intenziteta unapređuju čišćenje, dok se 3 režima prilagođavaju vašim potrebama: režim čišćenja omogućava vrhunsko svakodnevno čišćenje, režim izbeljivanja uklanja površinske mrlje i režim dubinskog čišćenja donosi trenutno osveženje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

65

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

3

09/08/2019

Slovenija

Slovenija

Odlična ščetka

Ta izdelek ima odlične lastnosti. Odlična zobna ščetka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9111/20 Sonic electric toothbrush

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9111/20 Sonic electric toothbrush

10/01/2017

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

Odličen izdelek

Odličen izdelek, ki ga priporočam tudi ostalim. Deluje brez težav, zobje so optimalno očiščeni, samo ščetke se težko dobijo v veleblagovnicah.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonična električna zobna ščetka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonična električna zobna ščetka

24/09/2017

България

България

Невероятна четка

Съпоставяне с механична четка, все едно никога досега не съм си мила зъбите. Зъбите започнаха да ми стават видимо по-бели още след. 2 седмици.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9112/12 Електрическа звукова четка за зъби

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FlexCare Platinum HX9112/12 Електрическа звукова четка за зъби

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Odricanje od odgovornosti

  1. Odstranjuje do 7 puta više kamenca u odnosu na običnu četkicu za zube

  2. U poređenju sa glavom četkice DiamondClean

  3. ako se čisti dva puta dnevno u trajanju od po dva minuta