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Philips Sonicare FlexCare Platinum Sonična električna četkica za zube

Obustavljeno

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Philips Sonicare FlexCare PlatinumSonična električna četkica za zube

HX9112/12

Philips Sonicare FlexCare Platinum Sonična električna četkica za zube

Obustavljeno

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Uputstva i Dokumentacija

Ekološki pasoš - English (US)

  • PDF datoteka, 206.3 kB
  • 24 October 2020

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 1.7 MB
  • 23 October 2020

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