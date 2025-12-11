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All-in-One Trimmer 3000 Series Trimer 7-u-1
Podrška
MG3920/15
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UK izjava o usklađenosti - English (US)
Korisnički priručnik
Sve (8)
Da li mogu da koristim Philips aparat za negu dok je povezan na strujnu utičnicu?
Kako da trimujem bradu pomoću Philips proizvoda?
Kako da ošišam kosu pomoću Philips aparata za šišanje ili negu?
Da li mogu da isperem Philips aparat za negu vodom?
Kako da napunim Philips aparat za negu, trimer ili aparat za šišanje?
All-in-One TrimmerČešalj za čekinjasti izgled od 1 mm
Multigroom Češalj za kosu od 12 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomTrimer za dlačice u nosu i ušima
HQ87 USB zidni adapter
USB kabl
ShaversČetka za čišćenje
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