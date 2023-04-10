Pojmovi za pretragu

    All-in-One-Trimmer/Multigroom Trimer za dlačice u nosu i ušima

    CP0827

    Trimer za nos i uši za uređaj

    Ovaj dodatak je namenjen za trimer sve-u-jednom i osmišljen je da brzo i praktično podrezuje dlačice u nosu i ušima.

    Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti sa vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Kompatibilni proizvodi

    Trimer za nos i uši za uređaj

    • Crna

    Jednostavno obnovite proizvod originalnim delovima kompanije Philips

    Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, a to nikada nije bilo jednostavnije nego pomoću zamenskih delova kompanije Philips. A sve to uz garantovani kvalitet kompanije Philips.

    Tehničke specifikacije

    • Rezervni delovi

      Pogodno za sledeće modele
      • MG3710, MG3711, MG3715, MG3720, MG3721
      • MG3730, MG3740, MG3747, MG3750, MG3760
      • MG5720, MG5730, MG5740, MG5750, MG5910
      • MG5920, MG5940, MG5950, MG7710, MG7715
      • MG7720, MG7730, MG7736, MG7770, MG7785
      • MG7790, MG7940, MG7950, MG9552, MG9710
      • MG9720, MG9530, MG9555
