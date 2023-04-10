CP0827
Trimer za nos i uši za uređaj
Ovaj dodatak je namenjen za trimer sve-u-jednom i osmišljen je da brzo i praktično podrezuje dlačice u nosu i ušima.Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti sa vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.
Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, a to nikada nije bilo jednostavnije nego pomoću zamenskih delova kompanije Philips. A sve to uz garantovani kvalitet kompanije Philips.
Rezervni delovi
