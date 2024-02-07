ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Jedan alat, lako i efikasno stilizovanje
  • Jedan alat, lako i efikasno stilizovanje
  • Jedan alat, lako i efikasno stilizovanje
  • Jedan alat, lako i efikasno stilizovanje
  • Jedan alat, lako i efikasno stilizovanje
  • Jedan alat, lako i efikasno stilizovanje
  • Jedan alat, lako i efikasno stilizovanje
  • Jedan alat, lako i efikasno stilizovanje
  • Jedan alat, lako i efikasno stilizovanje
  • Jedan alat, lako i efikasno stilizovanje
  • Jedan alat, lako i efikasno stilizovanje
  • Jedan alat, lako i efikasno stilizovanje
  • Jedan alat, lako i efikasno stilizovanje
  • Jedan alat, lako i efikasno stilizovanje
  • Jedan alat, lako i efikasno stilizovanje
  • Jedan alat, lako i efikasno stilizovanje

2+3 produžena garancija

2+3 produžena garancija

All-in-One Trimmer 3000 SeriesTrimer 7-u-1

MG3930/15

4.6
| (590) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod
Jedan alat, lako i efikasno stilizovanje
Dizajniran za svestranost i efikasnost. Sa 7 nastavaka, samooštrećim čeličnim sečivima za dugotrajnu preciznost i zaobljenim vrhovima za nežnije podrezivanje, trimer vam pruža svestranost da efikasno odgovorite na sve potrebe za sređivanjem.
Pogledajte sve prednosti

Za lice i kosu

Jedan alat, lako i efikasno stilizovanje

  • Sečiva sa zaobljenim vrhovima

  • Samooštreća sečiva

  • LED punjenja

  • Podesivi češljevi (3–7 mm)

Trimer 7-u-1

Trimer 7-u-1

Naš trimer dolazi sa 7 alata tako da možete podrezivati i stilizovati dlake na licu i šišati kosu, praktično pokrivajući sve potrebe za sređivanjem.

Vaša idealna brada, sa lakoćom i preciznošću

Vaša idealna brada, sa lakoćom i preciznošću

Sečiva i češljevi za bradu ovog trimera sa lakoćom kreiraju čiste, prave linije za idealan izgled.

Ošišajte se na svoj način

Ošišajte se na svoj način

Postavite češalj za šišanje i izaberite neku od različitih postavki dužine kako biste lako održavali frizuru kod kuće.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.6

od 5

590

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

07/02/2024

Srbija

Srbija

Trimer

Ovaj proizvod ima sjajne karakteristike i vrhunski dizajn. Sve je upravo onako kao što sam i mislio i kao što piše i izgleda. Prezadovoljan sam odnosom kvaliteta i cene, cena je iskreno sitnica za performanse koje ovaj proizvod nudi. Sve 10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 MG3740/15 9-u-1, lice i kosa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 MG3740/15 9-u-1, lice i kosa

03/12/2022

Srbija

Srbija

Multigroom setio 3000-7

Ima ga več 4 godina i svaka preporuka za šišanje ,podržavanje brade dlačica prezadovoljan sam,nadam jedina mana je priključak kod kabla,za punjač raširi se brzo pa je kontakt slab kod punjenja!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7-u-1, lice i kosa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7-u-1, lice i kosa

06/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Veoma kvalitetan aparat. Vrhunskog kvaliteta.

Prezadovoljan od 2019 koristim aparat bez ikakvih problema. Iskrrne preporuke vrhunski kvalitet sa pristupacnom cijenom.

Prednosti

Naravno kako ne bih preporucio kad ne postoji bolje od Philipsa.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Nakon registracije na stranici Philips.com u roku od 90 dana nakon kupovine