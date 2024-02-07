2 godine garancije
Sečiva sa zaobljenim vrhovima
Samooštreća sečiva
LED punjenja
Podesivi češljevi (3–7 mm)
Naš trimer dolazi sa 7 alata tako da možete podrezivati i stilizovati dlake na licu i šišati kosu, praktično pokrivajući sve potrebe za sređivanjem.
Sečiva i češljevi za bradu ovog trimera sa lakoćom kreiraju čiste, prave linije za idealan izgled.
Postavite češalj za šišanje i izaberite neku od različitih postavki dužine kako biste lako održavali frizuru kod kuće.
4.6
od 5
590
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
Neon source
07/02/2024
Srbija
Trimer
Ovaj proizvod ima sjajne karakteristike i vrhunski dizajn. Sve je upravo onako kao što sam i mislio i kao što piše i izgleda. Prezadovoljan sam odnosom kvaliteta i cene, cena je iskreno sitnica za performanse koje ovaj proizvod nudi. Sve 10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 MG3740/15 9-u-1, lice i kosa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 MG3740/15 9-u-1, lice i kosa
Goran J
03/12/2022
Srbija
Multigroom setio 3000-7
Ima ga več 4 godina i svaka preporuka za šišanje ,podržavanje brade dlačica prezadovoljan sam,nadam jedina mana je priključak kod kabla,za punjač raširi se brzo pa je kontakt slab kod punjenja!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7-u-1, lice i kosa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7-u-1, lice i kosa
Tokar995
06/02/2021
Hrvatska
Veoma kvalitetan aparat. Vrhunskog kvaliteta.
Prezadovoljan od 2019 koristim aparat bez ikakvih problema. Iskrrne preporuke vrhunski kvalitet sa pristupacnom cijenom.
Prednosti
Naravno kako ne bih preporucio kad ne postoji bolje od Philipsa.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000
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