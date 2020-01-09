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  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
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  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost
  • Napredno oblikovanje i preciznost

Obustavljeno

Multigroom series 500011-u-1, lice, kosa i telo

MG5730/15

4.6
| (645) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod
Napredno oblikovanje i preciznost
Kreirajte personalizovani izgled pomoću ovog svestranog trimera sa 11 kvalitetnih alatki za oblikovanje lica, kose i tela. Sečiva DualCut daju maksimalnu preciznost, a gumeni neklizajući rukohvat unapređuje komfor i kontrolu.
Pogledajte sve prednosti

Trimer 11-u-1 za maksimalnu svestranost

Napredno oblikovanje i preciznost

  • 11 alatki

  • Tehnologija DualCut

  • Vreme rada do 80 min

  • Vodootporno

Maksimalna preciznost sa 2 puta više sečiva

Maksimalna preciznost sa 2 puta više sečiva

Ovaj trimer za dlačice sve-u-jednom koristi naprednu tehnologiju DualCut za maksimalnu preciznost. Dolazi sa dvostrukim sečivima i napravljen je tako da ostane oštar kao prvog dana.

11 dodataka za podrezivanje na licu i glavi

11 dodataka za podrezivanje na licu i glavi

Trimer za dlačice sve-u-jednom Philips Multigroom dolazi sa 11 dodataka, za podrezivanje dlačica na celom telu.

Sečiva koja se sama oštre, za gladak rezultat

Sečiva koja se sama oštre, za gladak rezultat

Kreirajte čiste, ravne linije i ravnomerno podrezujte najgušće dlačice zahvaljujući preciznim metalnim sečivima trimera za telo i bradu. Ta nekorozivna sečiva ne rđaju i sama se oštre, za duže trajanje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

645

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

09/01/2020

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Univerzalni aparat

Fer cijena za univerzalnu korist, sjeciva se sama oshtre, nije neophodno podmazivati ih

Prednosti

Ergonomija, jednostavna uporaba, lako ciscenje

Mane

Baterija kod ovog modela je manje kapacitete, zahteva cesce punjenje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000

06/09/2019

Hrvatska

Hrvatska

Perfect

Just say all in one, what you need for your body and beard. Very good product

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000

21/05/2020

Slovenija

Slovenija

Odlična baterija, udobno britje

Prejšnja znamka brivnika se je enostavno zabasala od dlak in ustavila. Ko pa sem kupil multigroom 5000 pa sploh ni važno koliko je dolga brada, brije brez problema. Od zdaj napres kupim samo PHILIPS.

Prednosti

Baterija, rezila, veliko nastavkov

Mane

Da ni čisto vodoodporen. In baterija bi bila lahko lipoly, ampak glede na stalno uporabo baterija ostane v dobrem stanju

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana