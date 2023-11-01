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Multigroom series 5000 11-u-1, lice, kosa i telo
Obustavljeno
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MG5730/15
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UK izjava o usklađenosti - English (US)
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Sve (11)
Da li mogu da koristim Philips aparat za negu dok je povezan na strujnu utičnicu?
Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?
Kako da očistim Philips aparat za negu?
Kako da trimujem bradu pomoću Philips proizvoda?
Kako da ošišam kosu pomoću Philips aparata za šišanje ili negu?
MultigroomČešalj za telo od 5 mm
Beardtrimmer, MultigroomTorbica
Češalj za bradu od 2 mm
MultigroomČešalj za bradu od 1 mm
Multigroom series 3000 Trimer za kosu
MultigroomPodesivi češalj za bradu
Multigroom series 5000& 7000Mini folija
Multigroom/All-in-One-TrimmerPrecizni trimer za bradu
MultigroomČešalj za kosu od 9 mm
Multigroom Češalj za kosu od 12 mm
MultigroomČešalj za telo od 3 mm
MultigroomČešalj za kosu od 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomTrimer za dlačice u nosu i ušima
Rezač
A00390 Adapter za napajanje
Beardtrimmer series 5000Precizni trimer
ShaversČetka za čišćenje
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