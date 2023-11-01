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Multigroom series 5000 11-u-1, lice, kosa i telo

Obustavljeno

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Multigroom series 500011-u-1, lice, kosa i telo

MG5730/15

Multigroom series 5000 11-u-1, lice, kosa i telo

Obustavljeno

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Uputstva i Dokumentacija

UK izjava o usklađenosti - English (US)

  • ZIP datoteka, 117.9 kB
  • 1 November 2023

Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)

  • ZIP datoteka, 1.9 MB
  • 6 March 2026

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