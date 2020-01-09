2 godine garancije
9 alatki
Tehnologija DualCut
Vreme rada do 80 min
Vodootporno
Ovaj trimer za dlačice sve-u-jednom koristi naprednu tehnologiju DualCut za maksimalnu preciznost. Dolazi sa dvostrukim sečivima i napravljen je tako da ostane oštar kao prvog dana.
Trimer za dlačice sve-u-jednom Philips Multigroom 3000 dolazi sa 9 dodataka napravljenih za praktično oblikovanje dlačica na licu i podrezivanje kose.
Kreirajte čiste, ravne linije i ravnomerno podrezujte najgušće dlačice zahvaljujući preciznim metalnim sečivima trimera za telo i bradu. Ta nekorozivna sečiva ne rđaju i sama se oštre, za duže trajanje.
4.6
od 5
645
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
09/01/2020
Hrvatska
Verifikovani kupac
Univerzalni aparat
Fer cijena za univerzalnu korist, sjeciva se sama oshtre, nije neophodno podmazivati ih
Prednosti
Ergonomija, jednostavna uporaba, lako ciscenje
Mane
Baterija kod ovog modela je manje kapacitete, zahteva cesce punjenje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000
marko95
06/09/2019
Hrvatska
Perfect
Just say all in one, what you need for your body and beard. Very good product
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5730/15 Series 5000
Lukas123
21/05/2020
Slovenija
Odlična baterija, udobno britje
Prejšnja znamka brivnika se je enostavno zabasala od dlak in ustavila. Ko pa sem kupil multigroom 5000 pa sploh ni važno koliko je dolga brada, brije brez problema. Od zdaj napres kupim samo PHILIPS.
Prednosti
Baterija, rezila, veliko nastavkov
Mane
Da ni čisto vodoodporen. In baterija bi bila lahko lipoly, ampak glede na stalno uporabo baterija ostane v dobrem stanju
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu