2 godine garancije
Obustavljeno
12 alatki
Tehnologija DualCut
Vreme rada do 120 min
Otporno na mlaz vode
Ovaj trimer za dlačice sve-u-jednom koristi naprednu tehnologiju DualCut za maksimalnu preciznost. Dolazi sa dvostrukim sečivima i napravljen je tako da ostane oštar kao prvog dana.
Trimer za dlačice sve-u-jednom Philips Multigroom dolazi sa 12 dodataka, za podrezivanje dlačica na celom telu.
Kreirajte čiste, ravne linije i ravnomerno podrezujte najgušće dlačice zahvaljujući preciznim metalnim sečivima trimera za telo i bradu. Ta nekorozivna sečiva ne rđaju i sama se oštre, za duže trajanje.
4.6
od 5
1800
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Dušan 85
24/05/2025
Srbija
Philips je Philips
Jaka mašina. Lagana u ruci. Nadam se dugom trajanju.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Šomili
09/09/2024
Srbija
Odličan proizvod, za preporuku
Oduševljen sam jer jednim proizvodom mogu da rešim sve svoje potrebe za trimovanjem. One Blade kao dodatak takođe pomaže
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000
Radojica
09/09/2024
Srbija
Brz i efikasan
Odličan je kad ste u žurbi a treba da se sredite na brzinu. Sve rešim u roku od 5 minuta :)
Prednosti
Lak za korišćenje, brz i efikasan
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000