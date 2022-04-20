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Multigroom series 7000 12-u-1, lice, kosa i telo
Obustavljeno
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MG7735/15
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Korisnički priručnik
EU izjava o usaglašenosti - English (US)
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Da li mogu da koristim Philips aparat za negu dok je povezan na strujnu utičnicu?
Kako da trimujem bradu pomoću Philips proizvoda?
Da li mogu da isperem Philips aparat za negu vodom?
Kako da napunim Philips aparat za negu, trimer ili aparat za šišanje?
Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?
MultigroomČešalj za telo od 5 mm
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All-in-One-Trimmer/MultigroomTrimer za dlačice u nosu i ušima
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