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  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
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  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost

Obustavljeno

Multigroom series 700014-u-1, lice, kosa i telo

MG7720/15

4.6
| (1800) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Vrhunsko oblikovanje i preciznost
Napravite savršen lični stil pomoću našeg najpreciznijeg i najsvestranijeg trimera. 14 vrhunskih alatki omogućavaju da kreirate jedinstven stil od glave do pete. Uživajte u maksimalnoj preciznosti uz sečiva DualCut i dodatnoj kontroli uz gumeni neklizajući rukohvat.
Pogledajte sve prednosti

Premijum trimer 14-u-1 za vrhunsku svestranost

Vrhunsko oblikovanje i preciznost

  • 14 alatki

  • Tehnologija DualCut

  • Vreme rada do 120 min

  • Otporno na mlaz vode

Maksimalna preciznost sa 2 puta više sečiva

Maksimalna preciznost sa 2 puta više sečiva

Ovaj trimer za dlačice sve-u-jednom koristi naprednu tehnologiju DualCut za maksimalnu preciznost. Dolazi sa dvostrukim sečivima i napravljen je tako da ostane oštar kao prvog dana.

14 dodataka za podrezivanje na licu i glavi

14 dodataka za podrezivanje na licu i glavi

Trimer za dlačice sve-u-jednom Philips Multigroom 7000 dolazi sa 14 dodataka, za podrezivanje dlačica na celom telu.

Sečiva koja se sama oštre, za gladak rezultat

Sečiva koja se sama oštre, za gladak rezultat

Kreirajte čiste, ravne linije i ravnomerno podrezujte najgušće dlačice zahvaljujući preciznim metalnim sečivima trimera za telo i bradu. Ta nekorozivna sečiva ne rđaju i sama se oštre, za duže trajanje.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.6

od 5

1800

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

24/05/2025

Srbija

Srbija

Philips je Philips

Jaka mašina. Lagana u ruci. Nadam se dugom trajanju.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

09/09/2024

Srbija

Srbija

Odličan proizvod, za preporuku

Oduševljen sam jer jednim proizvodom mogu da rešim sve svoje potrebe za trimovanjem. One Blade kao dodatak takođe pomaže

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000

09/09/2024

Srbija

Srbija

Brz i efikasan

Odličan je kad ste u žurbi a treba da se sredite na brzinu. Sve rešim u roku od 5 minuta :)

Prednosti

Lak za korišćenje, brz i efikasan

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

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