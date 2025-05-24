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  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost

2+3 produžena garancija

2+3 produžena garancija

All-in-One Trimmer 7000 SeriesTrimer 15-u-1

MG7935/15

4.6
| (1800) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
Jedna alatka za vrhunsku preciznost
Naš višenamenski trimer nudi svestranost i preciznost koje su vam potrebne, sa 15 kvalitetnih nastavaka dizajniranih za lice, glavu i telo. Samooštreće oštrice ostaju oštre kao prvog dana, a premijum precizni češalj pomaže u postizanju izgleda i stila koji želite.
Pogledajte sve prednosti

Za lice, kosu i telo

Jedna alatka za vrhunsku preciznost

  • 15-u-1: lice, glava i telo

  • Premijum precizni češalj

  • Samooštreće čelične oštrice

  • Tehnologija BeardSense

15 alata za sve vaše potrebe za sređivanjem

15 alata za sve vaše potrebe za sređivanjem

Naš trimer dolazi sa 15 alata, tako da možete podrezivati i stilizovati dlake na licu, šišati kosu i sređivati telo, praktično pokrivajući sve potrebe za sređivanjem.

Precizno, ravnomerno podrezivanje za savršen izgled

Precizno, ravnomerno podrezivanje za savršen izgled

Naš premijum precizni češalj, sa 11 postavki dužine u koracima od 0,2 mm od 1 do 3 mm, pruža maksimalnu preciznost za podrezivanje na tačno željenu dužinu, za savršen izgled.

Maksimalna preciznost uz dugotrajne performanse

Maksimalna preciznost uz dugotrajne performanse

Samooštreća čelična sečiva pružaju dodatnu snagu za maksimalnu preciznost dok podrezujete, ostajući oštra kao prvog dana, bez potrebe za podmazivanjem uljem.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

1800

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

24/05/2025

Srbija

Srbija

Philips je Philips

Jaka mašina. Lagana u ruci. Nadam se dugom trajanju.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

09/09/2024

Srbija

Srbija

Odličan proizvod, za preporuku

Oduševljen sam jer jednim proizvodom mogu da rešim sve svoje potrebe za trimovanjem. One Blade kao dodatak takođe pomaže

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000

09/09/2024

Srbija

Srbija

Brz i efikasan

Odličan je kad ste u žurbi a treba da se sredite na brzinu. Sve rešim u roku od 5 minuta :)

Prednosti

Lak za korišćenje, brz i efikasan

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu trimovanja dlačica na licu 2,3 puta nedeljno, pri čemu svaka sesija u proseku traje 11,5 minuta

  2. Opcija brzog punjenja pruža dovoljno snage za jedno trimovanje

  3. Nakon registracije na stranici Philips.com u roku od 90 dana nakon kupovine