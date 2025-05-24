2 godine garancije
15-u-1: lice, glava i telo
Premijum precizni češalj
Samooštreće čelične oštrice
Tehnologija BeardSense
Naš trimer dolazi sa 15 alata, tako da možete podrezivati i stilizovati dlake na licu, šišati kosu i sređivati telo, praktično pokrivajući sve potrebe za sređivanjem.
Naš premijum precizni češalj, sa 11 postavki dužine u koracima od 0,2 mm od 1 do 3 mm, pruža maksimalnu preciznost za podrezivanje na tačno željenu dužinu, za savršen izgled.
Samooštreća čelična sečiva pružaju dodatnu snagu za maksimalnu preciznost dok podrezujete, ostajući oštra kao prvog dana, bez potrebe za podmazivanjem uljem.
4.6
od 5
1800
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Dušan 85
24/05/2025
Srbija
Philips je Philips
Jaka mašina. Lagana u ruci. Nadam se dugom trajanju.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Šomili
09/09/2024
Srbija
Odličan proizvod, za preporuku
Oduševljen sam jer jednim proizvodom mogu da rešim sve svoje potrebe za trimovanjem. One Blade kao dodatak takođe pomaže
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000
Radojica
09/09/2024
Srbija
Brz i efikasan
Odličan je kad ste u žurbi a treba da se sredite na brzinu. Sve rešim u roku od 5 minuta :)
Prednosti
Lak za korišćenje, brz i efikasan
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Na osnovu trimovanja dlačica na licu 2,3 puta nedeljno, pri čemu svaka sesija u proseku traje 11,5 minuta
Opcija brzog punjenja pruža dovoljno snage za jedno trimovanje
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