2 godine garancije
8 alatki
Samooštreća sečiva od nerđajućeg čelika
Vreme rada do 60 min
Nastavci koji se peru
Samooštreća sečiva ovog trimera za lice i telo ojačana su gvožđem i kaljena za maksimalnu jačinu. Time se dobijaju sečiva koja ostaju oštra kao prvog dana. Bez rđanja. Bez podmazivanja.
Ovaj trimer sve-u-jednom praktično podrezuje i oblikuje dlačice na licu i skraćuje kosu.
Postignite glatko, ravnomerno podrezivanje čak i najgušćih dlačica. Precizna čelična sečiva trimera za telo i bradu daju čiste, ravne linije, za savršeno doterivanje.
Nagrade
4.6
od 5
590
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
Neon source
07/02/2024
Srbija
Trimer
Ovaj proizvod ima sjajne karakteristike i vrhunski dizajn. Sve je upravo onako kao što sam i mislio i kao što piše i izgleda. Prezadovoljan sam odnosom kvaliteta i cene, cena je iskreno sitnica za performanse koje ovaj proizvod nudi. Sve 10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 MG3740/15 9-u-1, lice i kosa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 MG3740/15 9-u-1, lice i kosa
Goran J
03/12/2022
Srbija
Multigroom setio 3000-7
Ima ga več 4 godina i svaka preporuka za šišanje ,podržavanje brade dlačica prezadovoljan sam,nadam jedina mana je priključak kod kabla,za punjač raširi se brzo pa je kontakt slab kod punjenja!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7-u-1, lice i kosa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7-u-1, lice i kosa
Tokar995
06/02/2021
Hrvatska
Veoma kvalitetan aparat. Vrhunskog kvaliteta.
Prezadovoljan od 2019 koristim aparat bez ikakvih problema. Iskrrne preporuke vrhunski kvalitet sa pristupacnom cijenom.
Prednosti
Naravno kako ne bih preporucio kad ne postoji bolje od Philipsa.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000