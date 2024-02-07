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  • Trimer sve-u-jednom
  • Trimer sve-u-jednom
  • Trimer sve-u-jednom
  • Trimer sve-u-jednom
  • Trimer sve-u-jednom
  • Trimer sve-u-jednom
  • Trimer sve-u-jednom
  • Trimer sve-u-jednom
  • Trimer sve-u-jednom
  • Trimer sve-u-jednom
  • Trimer sve-u-jednom
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  • Trimer sve-u-jednom
  • Trimer sve-u-jednom
  • Trimer sve-u-jednom
  • Trimer sve-u-jednom
  • Trimer sve-u-jednom
  • Trimer sve-u-jednom
  • Trimer sve-u-jednom
  • Trimer sve-u-jednom
  • Trimer sve-u-jednom
  • Trimer sve-u-jednom

2 + 1 produžena garancija

Multigroom series 30008-u-1, lice i kosa

MG3730/15

4.6
| (590) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Trimer sve-u-jednom
Isprobajte novi izgled svakog dana u nedelji pomoću ovog izdržljivog trimera sve-u-jednom. 8 kvalitetnih alatki omogućavaju vam da lako kreirate željeni stil lica i frizuru.
Pogledajte sve prednosti

Trimer 8-u-1

Trimer sve-u-jednom

  • 8 alatki

  • Samooštreća sečiva od nerđajućeg čelika

  • Vreme rada do 60 min

  • Nastavci koji se peru

Sečiva od kaljenog čelika koja se neće polomiti, istupiti niti zarđati

Sečiva od kaljenog čelika koja se neće polomiti, istupiti niti zarđati

Samooštreća sečiva ovog trimera za lice i telo ojačana su gvožđem i kaljena za maksimalnu jačinu. Time se dobijaju sečiva koja ostaju oštra kao prvog dana. Bez rđanja. Bez podmazivanja.

Podrežite i oblikujte lice i kosu pomoću 8 alatki

Podrežite i oblikujte lice i kosu pomoću 8 alatki

Ovaj trimer sve-u-jednom praktično podrezuje i oblikuje dlačice na licu i skraćuje kosu.

Garantuje ravnomerno podrezivanje

Garantuje ravnomerno podrezivanje

Postignite glatko, ravnomerno podrezivanje čak i najgušćih dlačica. Precizna čelična sečiva trimera za telo i bradu daju čiste, ravne linije, za savršeno doterivanje.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Nagrade

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Komentari

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4.6

od 5

590

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

07/02/2024

Srbija

Srbija

Trimer

Ovaj proizvod ima sjajne karakteristike i vrhunski dizajn. Sve je upravo onako kao što sam i mislio i kao što piše i izgleda. Prezadovoljan sam odnosom kvaliteta i cene, cena je iskreno sitnica za performanse koje ovaj proizvod nudi. Sve 10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 MG3740/15 9-u-1, lice i kosa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 MG3740/15 9-u-1, lice i kosa

03/12/2022

Srbija

Srbija

Multigroom setio 3000-7

Ima ga več 4 godina i svaka preporuka za šišanje ,podržavanje brade dlačica prezadovoljan sam,nadam jedina mana je priključak kod kabla,za punjač raširi se brzo pa je kontakt slab kod punjenja!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7-u-1, lice i kosa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 MG3720/15 7-u-1, lice i kosa

06/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Veoma kvalitetan aparat. Vrhunskog kvaliteta.

Prezadovoljan od 2019 koristim aparat bez ikakvih problema. Iskrrne preporuke vrhunski kvalitet sa pristupacnom cijenom.

Prednosti

Naravno kako ne bih preporucio kad ne postoji bolje od Philipsa.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana