2 godine garancije
14-u-1: lice, glava i telo
Precizni češalj za podrezivanje
Samooštreća sečiva od nerđajućeg čelika
Tehnologija BeardSense
Patentirani češalj za podrezivanje nudi 11 postavki dužine između 1 i 3 mm, pa možete da postignete ravnomerno podrezivanje uz preciznu željenu dužinu.
Sečiva od nerđajućeg čelika ostaju oštra kao prvog dana za dugotrajne performanse. Nije potrebno ulje.
Trimer skenira gustinu brade 125x u sekundi i povećava snagu baš kada je potrebno radi obrade guste, žbunaste ili duže brade.
4.6
od 5
1801
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Dušan 85
24/05/2025
Srbija
Philips je Philips
Jaka mašina. Lagana u ruci. Nadam se dugom trajanju.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Šomili
09/09/2024
Srbija
Odličan proizvod, za preporuku
Oduševljen sam jer jednim proizvodom mogu da rešim sve svoje potrebe za trimovanjem. One Blade kao dodatak takođe pomaže
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000
Radojica
09/09/2024
Srbija
Brz i efikasan
Odličan je kad ste u žurbi a treba da se sredite na brzinu. Sve rešim u roku od 5 minuta :)
Prednosti
Lak za korišćenje, brz i efikasan
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Na osnovu podrezivanja dlačica na licu 2,3 puta nedeljno, pri čemu svaka sesija u proseku traje 11,5 minuta