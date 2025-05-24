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  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
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  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost
  • Jedna alatka za vrhunsku preciznost

2+3 produžena garancija

All-in-One TrimmerSerija 7000

MG7940/75

4.6
| (1801) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
Jedna alatka za vrhunsku preciznost
Pomoću ovog svestranog trimera sa 14 kvalitetnih alatki za oblikovanje za lice, kosu i telo dobićete izgled po svojoj meri. Precizni češalj za podrezivanje ravnomerno skraćuje dlačice na željenu dužinu.
Pogledajte sve prednosti

Za lice, kosu i telo

Jedna alatka za vrhunsku preciznost

  • 14-u-1: lice, glava i telo

  • Precizni češalj za podrezivanje

  • Samooštreća sečiva od nerđajućeg čelika

  • Tehnologija BeardSense

Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu

Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu

Patentirani češalj za podrezivanje nudi 11 postavki dužine između 1 i 3 mm, pa možete da postignete ravnomerno podrezivanje uz preciznu željenu dužinu.

Dugotrajne performanse za precizne rezultate

Dugotrajne performanse za precizne rezultate

Sečiva od nerđajućeg čelika ostaju oštra kao prvog dana za dugotrajne performanse. Nije potrebno ulje.

Trimer koji se prilagođava vašoj bradi

Trimer skenira gustinu brade 125x u sekundi i povećava snagu baš kada je potrebno radi obrade guste, žbunaste ili duže brade.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.6

od 5

1801

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

24/05/2025

Srbija

Srbija

Philips je Philips

Jaka mašina. Lagana u ruci. Nadam se dugom trajanju.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

09/09/2024

Srbija

Srbija

Odličan proizvod, za preporuku

Oduševljen sam jer jednim proizvodom mogu da rešim sve svoje potrebe za trimovanjem. One Blade kao dodatak takođe pomaže

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000

09/09/2024

Srbija

Srbija

Brz i efikasan

Odličan je kad ste u žurbi a treba da se sredite na brzinu. Sve rešim u roku od 5 minuta :)

Prednosti

Lak za korišćenje, brz i efikasan

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu podrezivanja dlačica na licu 2,3 puta nedeljno, pri čemu svaka sesija u proseku traje 11,5 minuta