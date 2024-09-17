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  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika

2+3 produžena garancija

All-in-One Trimmer 9000 SeriesTrimer 17-u-1

MG9535/15

4.7
| (302) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod
Preciznost nerđajućeg čelika
Kreirajte prepoznatljiv stil pomoću vrhunskog kompleta za sređivanje lica, glave i tela. Ovaj jedinstveni komplet kombinuje naš najnapredniji i najizdržljiviji trimer sa tehnologijom OneBlade, pružajući preciznost i svestranost potrebne da postignete stil koji želite.
Pogledajte sve prednosti

Precizno podrezivanje, oštre ivice i prijatno brijanje

Preciznost nerđajućeg čelika

  • Vrhunski komplet za doterivanje

  • 17-u-1: lice, glava i telo

  • Premijum precizni češalj

  • Jedinstvena OneBlade tehnologija

17 alata za sve vaše potrebe za sređivanjem

17 alata za sve vaše potrebe za sređivanjem

Naš trimer dolazi sa 17 alata, tako da možete podrezivati i stilizovati dlake na licu, šišati kosu i sređivati telo, praktično pokrivajući sve potrebe za sređivanjem.

Precizno, ravnomerno podrezivanje za savršen izgled

Precizno, ravnomerno podrezivanje za savršen izgled

Naš premijum precizni češalj, sa 11 postavki dužine u koracima od 0,2 mm od 1 do 3 mm, pruža maksimalnu preciznost za podrezivanje na tačno željenu dužinu, za savršen izgled.

Precizne linije i oštre ivice pomoću tehnologije OneBlade

Precizne linije i oštre ivice pomoću tehnologije OneBlade

Rezač trimera koji se brzo pomera (6000 puta u minuti) sa lakoćom savladava čak i najduže dlačice, sa premazom za klizanje i zaobljenim vrhovima za zaštitu kože kako biste udobno oblikovali i brijali bradu. Čisti obrazi, brada i vrat za precizno oblikovanje brade.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

302

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

17/09/2024

Srbija

Srbija

Najbolji izbor

Koristim Philips All-in-One Trimmer i moram da kažem da sam izuzetno zadovoljan. Uređaj je izuzetno precizan i kvalitetan, a dolazi sa mnogo dodataka koji omogućavaju da lako stilizujem i održavam bradu, kosu i telo. Baterija traje dugo, a bežična upotreba je veoma praktična. Dizajn je moderan, a trimer je vrlo jednostavan za korišćenje i čišćenje. Preporučujem svima koji traže sveobuhvatan i pouzdan trimer za svakodnevnu negu!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

09/09/2024

Srbija

Srbija

Odličan proizvod

Kupila sam momku za godisnjicu i prezadovoljan je. Nikad ranije se nije brijao sam sada to uspeva bez problema i meni je lakse :D

Prednosti

Puno nastavaka, sve u jedan

Mane

Nista

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

22/06/2024

Srbija

Srbija

Odlicni multifunkcionalni trimeri

Odlični multifunkcionalni trimeri, stariji model, plave boje sa tri češlja koristim od epidemije COVID-a. I zahvaljujuci PHILIPS trimeri šišam se sam od tada i dobijam kometar da sam podšišan kao trava na Wimbldonu. 😊

Prednosti

Sve ide u prilog PHILIPS trimerima

Mane

Nema protiv

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

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Odricanje od odgovornosti

  1. Opcija brzog punjenja pruža dovoljno snage za jedno podrezivanje

  2. Na osnovu podrezivanja dlačica na licu 2,3 puta nedeljno, pri čemu svaka sesija u proseku traje 11,5 minuta

  3. Nakon registracije na stranici Philips.com u roku od 90 dana nakon kupovine