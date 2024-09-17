2 godine garancije
13 alatki
Metalna sečiva koja se sama oštre
Vreme rada do 180 min
Otporno na mlaz vode
Samooštreća sečiva ovog trimera za lice i telo ojačana su gvožđem i kaljena za maksimalnu jačinu. Time se dobijaju sečiva koja ostaju oštra kao prvog dana. Bez rđanja. Bez podmazivanja.
Philips OneBlade ima revolucionarnu tehnologiju osmišljenu za oblikovanje dlačica na licu i skraćivanje dlačica na telu. Može da oblikuje i brije dlačice svih dužina. Njegov dvostruki sistem za zaštitu – premaz za glatko klizanje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima – olakšava brijanje i čini ga prijatnim. Tehnologija brijanja koju koristi ima brzo sečivo (200x u sekundi), pa je efikasan čak i sa dužim dlačicama.
Ovaj trimer po sistemu sve-u-jednom zgodno podrezuje i oblikuje dlačice na licu, skraćuje kosu i doteruje telo.
4.7
od 5
302
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
Shaver no1
17/09/2024
Srbija
Najbolji izbor
Koristim Philips All-in-One Trimmer i moram da kažem da sam izuzetno zadovoljan. Uređaj je izuzetno precizan i kvalitetan, a dolazi sa mnogo dodataka koji omogućavaju da lako stilizujem i održavam bradu, kosu i telo. Baterija traje dugo, a bežična upotreba je veoma praktična. Dizajn je moderan, a trimer je vrlo jednostavan za korišćenje i čišćenje. Preporučujem svima koji traže sveobuhvatan i pouzdan trimer za svakodnevnu negu!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Kaća N
09/09/2024
Srbija
Odličan proizvod
Kupila sam momku za godisnjicu i prezadovoljan je. Nikad ranije se nije brijao sam sada to uspeva bez problema i meni je lakse :D
Prednosti
Puno nastavaka, sve u jedan
Mane
Nista
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Cherokeee
22/06/2024
Srbija
Deo promocije
Odlicni multifunkcionalni trimeri
Odlični multifunkcionalni trimeri, stariji model, plave boje sa tri češlja koristim od epidemije COVID-a. I zahvaljujuci PHILIPS trimeri šišam se sam od tada i dobijam kometar da sam podšišan kao trava na Wimbldonu. 😊
Prednosti
Sve ide u prilog PHILIPS trimerima
Mane
Nema protiv
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Svako sečivo traje do 4 meseca – Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.