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  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
  • Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo

Multigroom series 900013-u-1, lice, kosa i telo

MG9720/90

4.7
| (302) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod
Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo
Doterajte stil pomoću trimera serije Prestige koji kombinuje naš Multigroom sa 13 kvalitetnih alatki, uz samooštreća metalna sečiva i OneBlade Face+Body za precizno podrezivanje, sređivanje ivica i brijanje dlačica bilo koje dužine, za vrhunski stil
Pogledajte sve prednosti

Serija Prestige: premijum trimer 13-u-1

Vrhunsko oblikovanje za lice kosu i telo

  • 13 alatki

  • Metalna sečiva koja se sama oštre

  • Vreme rada do 180 min

  • Otporno na mlaz vode

Oštrice od kaljenog čelika, 30% brže trimovanje

Oštrice od kaljenog čelika, 30% brže trimovanje

Samooštreća sečiva ovog trimera za lice i telo ojačana su gvožđem i kaljena za maksimalnu jačinu. Time se dobijaju sečiva koja ostaju oštra kao prvog dana. Bez rđanja. Bez podmazivanja.

Jedinstvena OneBlade tehnologija

Jedinstvena OneBlade tehnologija

Philips OneBlade ima revolucionarnu tehnologiju osmišljenu za oblikovanje dlačica na licu i skraćivanje dlačica na telu. Može da oblikuje i brije dlačice svih dužina. Njegov dvostruki sistem za zaštitu – premaz za glatko klizanje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima – olakšava brijanje i čini ga prijatnim. Tehnologija brijanja koju koristi ima brzo sečivo (200x u sekundi), pa je efikasan čak i sa dužim dlačicama.

Podrežite i oblikujte lice, kosu i telo pomoću 13 alatki

Podrežite i oblikujte lice, kosu i telo pomoću 13 alatki

Ovaj trimer po sistemu sve-u-jednom zgodno podrezuje i oblikuje dlačice na licu, skraćuje kosu i doteruje telo.

Tehničke specifikacije

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4.7

od 5

302

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

17/09/2024

Srbija

Srbija

Najbolji izbor

Koristim Philips All-in-One Trimmer i moram da kažem da sam izuzetno zadovoljan. Uređaj je izuzetno precizan i kvalitetan, a dolazi sa mnogo dodataka koji omogućavaju da lako stilizujem i održavam bradu, kosu i telo. Baterija traje dugo, a bežična upotreba je veoma praktična. Dizajn je moderan, a trimer je vrlo jednostavan za korišćenje i čišćenje. Preporučujem svima koji traže sveobuhvatan i pouzdan trimer za svakodnevnu negu!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

09/09/2024

Srbija

Srbija

Odličan proizvod

Kupila sam momku za godisnjicu i prezadovoljan je. Nikad ranije se nije brijao sam sada to uspeva bez problema i meni je lakse :D

Prednosti

Puno nastavaka, sve u jedan

Mane

Nista

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

22/06/2024

Srbija

Srbija

Odlicni multifunkcionalni trimeri

Odlični multifunkcionalni trimeri, stariji model, plave boje sa tri češlja koristim od epidemije COVID-a. I zahvaljujuci PHILIPS trimeri šišam se sam od tada i dobijam kometar da sam podšišan kao trava na Wimbldonu. 😊

Prednosti

Sve ide u prilog PHILIPS trimerima

Mane

Nema protiv

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

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Odricanje od odgovornosti

  1. Svako sečivo traje do 4 meseca – Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.