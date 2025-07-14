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Multigroom series 9000 13-u-1, lice, kosa i telo
Podrška
MG9720/90
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Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?
Mogu li da putujem sa Philips proizvodom za negu ili lepotu?
OneBladeČešalj za bradu od 1 mm
OneBladeČešalj za bradu od 2 mm
OneBladeČešalj za bradu od 3 mm
OneBladeČešalj za bradu od 5 mm
Češalj za bradu od 2 mm
MultigroomČešalj za bradu od 1 mm
MultigroomPodesivi češalj za bradu
MultigroomČešalj za kosu od 9 mm
Multigroom Češalj za kosu od 12 mm
MultigroomČešalj za kosu od 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomTrimer za dlačice u nosu i ušima
HQ87 USB zidni adapter
Rezač
OneBlade Češalj za telo od 3 mm
OneBladeŠtitnik za kožu
Shaver series 5000Mekana torbica
OneBlade& Shaver series 5000Mekana torbica
USB kabl
OneBlade 360, OneBlade Pro Podesivi češalj za bradu od 1 - 5 mm
Adapter za napajanje HQ8505
ShaversČetka za čišćenje
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