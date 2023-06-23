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All-in-One Trimmer Serija 5000

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All-in-One TrimmerSerija 5000

MG5930/15

All-in-One Trimmer Serija 5000

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  • Kako da održavate, čistite i punite trimer. Philips trimer sve-u-jednom serije MG5000, MG7000, MG9000
    Kako da održavate, čistite i punite trimer. Philips trimer sve-u-jednom serije MG5000, MG7000, MG9000
  • Kako da podrezujete i oblikujete dlačice na licu. Philips trimer sve-u-jednom serije MG5000, MG7000, MG9000 sa OneBlade
    Kako da podrezujete i oblikujete dlačice na licu. Philips trimer sve-u-jednom serije MG5000, MG7000, MG9000 sa OneBlade
  • Kako da podrezujete i oblikujete dlačice na licu. Philips trimer sve-u-jednom serije MG5000, MG7000, MG9000
    Kako da podrezujete i oblikujete dlačice na licu. Philips trimer sve-u-jednom serije MG5000, MG7000, MG9000
  • Kako da podrezujete dlačice na telu. Philips trimer sve-u-jednom serije MG5000, MG7000, MG9000
    Kako da podrezujete dlačice na telu. Philips trimer sve-u-jednom serije MG5000, MG7000, MG9000
  • Kako da se šišate. Philips trimer sve-u-jednom serije MG5000, MG7000, MG9000
    Kako da se šišate. Philips trimer sve-u-jednom serije MG5000, MG7000, MG9000

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Uputstva i Dokumentacija

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 4.3 MB
  • 5 December 2024

EU izjava o usaglašenosti

  • PDF datoteka, 651.2 kB
  • 17 December 2024

Najčešća pitanja

Delovi & Pribor

    HQ87 USB zidni adapter

    CP0909/01
    • Lady Shaver aparati 8000/6000
    • Trimeri sve-u-jednom 9000/7000/5000
    • Brijači 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-pinski sa adapterom od 7,5 W pogodan za zemlje EU

    USB kabl

    CP1788/01
    • Kompatibilno samo sa uređajima koji se pune preko USB veze
    • Crna
    • Dužina kabla: 92 cm
    • 2-pinski

Garancija i servis

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Garancija

Smernice naše garancije za proizvode

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