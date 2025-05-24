2 godine garancije
11-u-1: lice, glava i telo
Samooštreća sečiva od nerđajućeg čelika
Tehnologija BeardSense
Ovaj trimer sve-u-jednom nudi 11 alatki za sve vaše potrebe doterivanja. Praktično podrezujte i oblikujte dlačice na licu, podrezujte kosu i dlačice na telu.
Trimer i njegov komplet sa više češljeva pružaju 11 postavki dužine od 0,5 do 16 mm u preciznim koracima od 1 mm, za kraće i duže stilove brade. Kreirajte definisane ivice i obrijte obraze, bradu i vrat pomoću metalnog trimera za doterivanje.
Ugodno brijanje ispod vrata pomoću našeg dodatka za brijanje tela. Jedinstveni sistem za zaštitu kože štiti osetljive oblasti prilikom brijanja do samo 0,5 mm. Dlačice na telu takođe možete da podrezujete pomoću češlja koji se postavlja na klik.
4.6
od 5
1800
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Dušan 85
24/05/2025
Srbija
Philips je Philips
Jaka mašina. Lagana u ruci. Nadam se dugom trajanju.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Šomili
09/09/2024
Srbija
Odličan proizvod, za preporuku
Oduševljen sam jer jednim proizvodom mogu da rešim sve svoje potrebe za trimovanjem. One Blade kao dodatak takođe pomaže
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000
Radojica
09/09/2024
Srbija
Brz i efikasan
Odličan je kad ste u žurbi a treba da se sredite na brzinu. Sve rešim u roku od 5 minuta :)
Prednosti
Lak za korišćenje, brz i efikasan
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000
Na osnovu podrezivanja dlačica na licu 2,3 puta nedeljno, pri čemu svaka sesija u proseku traje 11,5 minuta