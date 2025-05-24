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Sve serije

  • Jedan alatka za kompletno stilizovanje
  • Jedan alatka za kompletno stilizovanje
  • Jedan alatka za kompletno stilizovanje
  • Jedan alatka za kompletno stilizovanje
  • Jedan alatka za kompletno stilizovanje
  • Jedan alatka za kompletno stilizovanje

2+3 produžena garancija

2+3 produžena garancija

All-in-One TrimmerSerija 5000

MG5930/15

4.6
| (1800) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
Jedan alatka za kompletno stilizovanje
Pomoću ovog svestranog trimera sa 11 kvalitetnih alatki za oblikovanje za lice, kosu i telo dobićete izgled po svojoj meri. Samooštreća sečiva od nerđajućeg čelika ostaju podjednako oštra kao prvog dana i ne morate da ih podmazujete za precizno podrezivanje.
Pogledajte sve prednosti

Za lice, kosu i telo

Jedan alatka za kompletno stilizovanje

  • 11-u-1: lice, glava i telo

  • Samooštreća sečiva od nerđajućeg čelika

  • Tehnologija BeardSense

Sve-u-jednom za lice, glavu i telo

Ovaj trimer sve-u-jednom nudi 11 alatki za sve vaše potrebe doterivanja. Praktično podrezujte i oblikujte dlačice na licu, podrezujte kosu i dlačice na telu.

Postignite ravnomerno podrezivanje i definisane ivice

Trimer i njegov komplet sa više češljeva pružaju 11 postavki dužine od 0,5 do 16 mm u preciznim koracima od 1 mm, za kraće i duže stilove brade. Kreirajte definisane ivice i obrijte obraze, bradu i vrat pomoću metalnog trimera za doterivanje.

Oprostite se od dlačica na telu

Ugodno brijanje ispod vrata pomoću našeg dodatka za brijanje tela. Jedinstveni sistem za zaštitu kože štiti osetljive oblasti prilikom brijanja do samo 0,5 mm. Dlačice na telu takođe možete da podrezujete pomoću češlja koji se postavlja na klik.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

    HQ87 USB zidni adapter

    CP0909/01
    • Lady Shaver aparati 8000/6000
    • Trimeri sve-u-jednom 9000/7000/5000
    • Brijači 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-pinski sa adapterom od 7,5 W pogodan za zemlje EU

    USB kabl

    CP1788/01
    • Kompatibilno samo sa uređajima koji se pune preko USB veze
    • Crna
    • Dužina kabla: 92 cm
    • 2-pinski

Komentari

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4.6

od 5

1800

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

24/05/2025

Srbija

Srbija

Philips je Philips

Jaka mašina. Lagana u ruci. Nadam se dugom trajanju.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

09/09/2024

Srbija

Srbija

Odličan proizvod, za preporuku

Oduševljen sam jer jednim proizvodom mogu da rešim sve svoje potrebe za trimovanjem. One Blade kao dodatak takođe pomaže

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000

09/09/2024

Srbija

Srbija

Brz i efikasan

Odličan je kad ste u žurbi a treba da se sredite na brzinu. Sve rešim u roku od 5 minuta :)

Prednosti

Lak za korišćenje, brz i efikasan

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG5930/15 Serija 5000

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu podrezivanja dlačica na licu 2,3 puta nedeljno, pri čemu svaka sesija u proseku traje 11,5 minuta