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All-in-One Trimmer Serija 7000

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All-in-One TrimmerSerija 7000

MG7950/15

All-in-One Trimmer Serija 7000

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  • Kako da održavate, čistite i punite trimer. Philips trimer sve-u-jednom serije MG5000, MG7000, MG9000
    Kako da održavate, čistite i punite trimer. Philips trimer sve-u-jednom serije MG5000, MG7000, MG9000
  • Kako da podrezujete i oblikujete dlačice na licu. Philips trimer sve-u-jednom serije MG5000, MG7000, MG9000 sa OneBlade
    Kako da podrezujete i oblikujete dlačice na licu. Philips trimer sve-u-jednom serije MG5000, MG7000, MG9000 sa OneBlade
  • Kako da podrezujete i oblikujete dlačice na licu. Philips trimer sve-u-jednom serije MG5000, MG7000, MG9000
    Kako da podrezujete i oblikujete dlačice na licu. Philips trimer sve-u-jednom serije MG5000, MG7000, MG9000
  • Kako da podrezujete dlačice na telu. Philips trimer sve-u-jednom serije MG5000, MG7000, MG9000
    Kako da podrezujete dlačice na telu. Philips trimer sve-u-jednom serije MG5000, MG7000, MG9000
  • Kako da se šišate. Philips trimer sve-u-jednom serije MG5000, MG7000, MG9000
    Kako da se šišate. Philips trimer sve-u-jednom serije MG5000, MG7000, MG9000

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Uputstva i Dokumentacija

UK izjava o usklađenosti - English (US)

  • ZIP datoteka, 440.9 kB
  • 2 June 2026

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 6.3 MB
  • 12 December 2025

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