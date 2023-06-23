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All-in-One Trimmer Serija 7000
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MG7950/15
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UK izjava o usklađenosti - English (US)
Korisnički priručnik
Sve (14)
Da li mogu da koristim Philips aparat za negu dok je povezan na strujnu utičnicu?
Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?
Kako da očistim Philips aparat za negu?
Kako da trimujem bradu pomoću Philips proizvoda?
Kako da ošišam kosu pomoću Philips aparata za šišanje ili negu?
All-in-One TrimmerPodesivi precizni češalj 1–3 mm
All-in-One-TrimmerPodesivi češalj za dlačice od 3–7 mm
All-in-One TrimmerČešalj za telo od 3 mm
All-in-One TrimmerČešalj za kosu od 4 mm
All-in-One TrimmerČešalj za kosu od 9 mm
All-in-One TrimmerTorbica
All-in-One TrimmerPodesivi češalj za dlačice od 9–13 mm
All-in-One TrimmerČešalj za kosu od 12 mm
All-in-One TrimmerČešalj za kosu od 16 mm
All-in-One TrimmerPodesivi češalj za dlačice od 16–20 mm
All-in-One TrimmerSerija 7000
Multigroom/All-in-One-TrimmerPrecizni trimer za bradu
All-in-One-Trimmer/MultigroomTrimer za dlačice u nosu i ušima
Multigroom series 7000Trimer za kosu
HQ87 USB zidni adapter
Rezač
Beardtrimmer series 5000Precizni trimer
USB kabl
ShaversČetka za čišćenje
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