2 godine garancije
Obustavljeno
Potpuna udobnost, bez čupanja
Sistem Protective Guard
Potpuno periv, AA baterija
Lako dosegnite i prijatno uklonite neželjene dlačice iz nosa i ušiju. Uverite se da su vam nozdrve čiste pre upotrebe i pažljivo umetnite trimer u nos ne više od 0,5 cm, pa ga polako pomerajte u krug. Prilikom uklanjanja dlačica iz ušiju uverite se da uši nisu zamašćene.
Trimer za nos, uši i obrve napravljen za bezbednost i udobnost, sistem Protective Guard pokriva sečiva kako bi se garantovalo da sečiva neće doći u direktan dodir sa kožom. Takođe je napravljen tako da maksimalno smanjuje propuštene dlačice, čupanje i povlačenje.
Naš inovativni, dvostrani precizni trimer podrezuje brzo i bez muke iz bilo kog ugla i u bilo kom smeru.
4.5
od 5
62
Komentari
84%
preporučuje ovaj proizvod
ПАСТ
02/09/2022
България
Verifikovani kupac
Препоръчвам
Тримера е лесен за употреба и подръжка. Ползвам го редовно.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Тример за нос и уши
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Тример за нос и уши
ppetkova110
14/05/2022
България
Verifikovani kupac
Продукта е страхотен!
Добро почистване.Добре работи,батерията държи дълго време.Препоръчах го на приятели.
Prednosti
Отличен продукт
Mane
няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Тример за нос и уши
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Тример за нос и уши
Šunka
29/06/2026
Česká republika
Deo promocije
Dobrý poměr cena/výkon
Netahá, neškrábe, omyvatelný, takže se dobře se čistí
Prednosti
Kompaktní, snadné čistění, netahá
Mane
Dobíjecí baterie by byla lepší
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-06-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-06-02