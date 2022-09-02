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  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
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  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
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  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja

2 + 1 produžena garancija

Obustavljeno

Nose trimmer series 1000Trimer za nos i uši

NT1650/16

4.5
| (62) Komentari | 84% preporučuje ovaj proizvod
Vrhunska udobnost, bez čupanja
Philips trimer za nos serije 1000 nežno uklanja neželjene dlačice u nosu i ušima. Nova tehnologija PrecisionTrim i sistem Protective Guard garantuju udobno i efikasno podrezivanje bez čupanja i povlačenja.
Pogledajte sve prednosti

Podrezujte dlačice u nosu i ušima uz maksimalnu udobnost

Vrhunska udobnost, bez čupanja

  • Potpuna udobnost, bez čupanja

  • Sistem Protective Guard

  • Potpuno periv, AA baterija

Podrezujte dlačice u nosu i ušima

Podrezujte dlačice u nosu i ušima

Lako dosegnite i prijatno uklonite neželjene dlačice iz nosa i ušiju. Uverite se da su vam nozdrve čiste pre upotrebe i pažljivo umetnite trimer u nos ne više od 0,5 cm, pa ga polako pomerajte u krug. Prilikom uklanjanja dlačica iz ušiju uverite se da uši nisu zamašćene.

Lako, efikasno podrezivanje bez ogrebotina i posekotina

Lako, efikasno podrezivanje bez ogrebotina i posekotina

Trimer za nos, uši i obrve napravljen za bezbednost i udobnost, sistem Protective Guard pokriva sečiva kako bi se garantovalo da sečiva neće doći u direktan dodir sa kožom. Takođe je napravljen tako da maksimalno smanjuje propuštene dlačice, čupanje i povlačenje.

Veoma jednostavno podrezivanje iz bilo kojeg ugla

Veoma jednostavno podrezivanje iz bilo kojeg ugla

Naš inovativni, dvostrani precizni trimer podrezuje brzo i bez muke iz bilo kog ugla i u bilo kom smeru.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

62

Komentari

84%

preporučuje ovaj proizvod

2

02/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Препоръчвам

Тримера е лесен за употреба и подръжка. Ползвам го редовно.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Тример за нос и уши

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Тример за нос и уши

14/05/2022

България

България

Verifikovani kupac

Продукта е страхотен!

Добро почистване.Добре работи,батерията държи дълго време.Препоръчах го на приятели.

Prednosti

Отличен продукт

Mane

няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Тример за нос и уши

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Тример за нос и уши

29/06/2026

Česká republika

Česká republika

Dobrý poměr cena/výkon

Netahá, neškrábe, omyvatelný, takže se dobře se čistí

Prednosti

Kompaktní, snadné čistění, netahá

Mane

Dobíjecí baterie by byla lepší

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-06-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-06-02

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