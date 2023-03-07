2 godine garancije
NT3650/16
Potpuna udobnost, bez čupanja
Sistem Protective Guard
Potpuno periv, AA baterija
2 češlja za obrve, torbica
Lako dosegnite i efikasno uklanjajte neželjene dlačice iz nosa i ušiju. Uverite se da su vam nozdrve čiste pre upotrebe i pažljivo umetnite trimer u nos ne više od 0,5 cm, pa ga polako pomerajte u krug. Prilikom uklanjanja dlačica iz ušiju uverite se da uši nisu zamašćene. Za obrve, postavite jedan od dva češlja (3 i 5 mm) u žlebove i podrezujte primenom blagog pritiska, suprotno od smera rasta dlačica, za ravnomerno podrezivanje obrva na željenu dužinu.
Trimer za nos, uši i obrve napravljen za bezbednost i udobnost, sistem Protective Guard pokriva sečiva kako bi se garantovalo da sečiva neće doći u direktan dodir sa kožom. Takođe je napravljen tako da maksimalno smanjuje propuštene dlačice, čupanje i povlačenje.
Naš inovativni, dvostrani precizni trimer podrezuje brzo i bez muke iz bilo kog ugla i u bilo kom smeru.
4.1
od 5
81
Komentari
JagaPap
07/03/2023
Slovensko
Verifikovani kupac
SUPER!!!
Výborný zastrihávač, Philips nesklamal, skúsil som už rôzne, ale jedine tento robí to čo má.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastrihávač nosa, uší a obočia
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastrihávač nosa, uší a obočia
Andrii2006
31/01/2026
Україна
Verifikovani kupac
Добра якість. Виконує свою роботу на 5, добре що можна мити.
Ova recenzija je napisana za Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000
Ova recenzija je napisana za Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000
Lachimf
08/01/2026
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Funguje skvěle
Kupoval jsem proto, že ta "stříhací" hlava je úplně jiný typ, než ty ostatní. Musím říct, že naprostá spokojenost. První zastřihovač chloupků, který je rychle (abych nechytal nerva s lovením jednotlivých chloupků) a spolehlivě zastřihne. Velmi oceňuji i nástavce na obočí, sice jsem na to používal strojek na holení s nástavci, ale mít takhle vícero možností je fajn.
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí