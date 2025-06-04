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Obustavljeno

Nose trimmer series 3000vodootporni trimer za dlačice u nosu

NT9110/30

4.4
| (30) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod
Sigurno, brzo i lako
Philips trimer za nos, uši i obrve koristi moćni precizni mikrotrimer za bezbedno, brzo i lako podrezivanje
Pogledajte sve prednosti

za dlačice u nosu, ušima i na obrvama

Sigurno, brzo i lako

  • Plus

Idealan ugao za lak pristup i maksimalnu udobnost

Idealan ugao za lak pristup i maksimalnu udobnost

Trimer SafeGuard za sprečavanje čupanja, posekotina i ogrebotina

Trimer SafeGuard za sprečavanje čupanja, posekotina i ogrebotina

U revolucionarnom trimeru Philips SafeGuard sečivo je zaštićeno izuzetno tankom zaštitnom folijom koja hvata samo dlačice, ali ne i kožu. Osim toga, dlačice ne mogu da se zaglave između dva pokretna sečiva, tako da garantovano nema čupanja.

Meka drška za maksimalnu kontrolu

Meka drška za maksimalnu kontrolu

Meka gumena drška omogućava čvrsto držanje čak i mokrog aparata za bolju kontrolu tokom korišćenja aparata.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

30

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

04/06/2025

Україна

Україна

Кращий виріб Philips всіх часів

В експлуатації з 2013 року/ Працює на "відмінно"! Чому зараз такі на виробляють?

Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer

Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer

31/10/2019

Україна

Україна

Чоловім без нього ніяк !

Отримав як подарунок до пилосасу, працюе більше 10 років, один раз змінив батарейку. Вуха/ніс - саме то !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух

10/04/2019

Україна

Україна

Работает лет 10 и в отличном состоянии

Работает лет 10, ножи также острожные, можно брить и волосы на теле. Легкий и компактный.

Ova recenzija je napisana za NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух

Ova recenzija je napisana za NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух

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