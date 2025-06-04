2 godine garancije
Obustavljeno
Plus
U revolucionarnom trimeru Philips SafeGuard sečivo je zaštićeno izuzetno tankom zaštitnom folijom koja hvata samo dlačice, ali ne i kožu. Osim toga, dlačice ne mogu da se zaglave između dva pokretna sečiva, tako da garantovano nema čupanja.
Meka gumena drška omogućava čvrsto držanje čak i mokrog aparata za bolju kontrolu tokom korišćenja aparata.
4.4
od 5
30
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
OFFsky
04/06/2025
Україна
Кращий виріб Philips всіх часів
В експлуатації з 2013 року/ Працює на "відмінно"! Чому зараз такі на виробляють?
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer
fox063
31/10/2019
Україна
Чоловім без нього ніяк !
Отримав як подарунок до пилосасу, працюе більше 10 років, один раз змінив батарейку. Вуха/ніс - саме то !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух
Vadukr
10/04/2019
Україна
Работает лет 10 и в отличном состоянии
Работает лет 10, ножи также острожные, можно брить и волосы на теле. Легкий и компактный.
Ova recenzija je napisana za NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух
Ova recenzija je napisana za NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух