Prijavi se za 10% popusta
Poseti Philips shop
2 godine garancije
Kompleti za uređivanje lica
Sve serije
Nose trimmer series 3000 vodootporni trimer za dlačice u nosu
Obustavljeno
Podrška
NT9110/30
Idi u prodavnicu
Prijavite se ili kreirajte nalog
Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.
Korisnički priručnik
Sve (1)
Mogu li da putujem sa Philips proizvodom za negu ili lepotu?
ShaversČetka za čišćenje
Proverite uslove garancije i pokrenite zamenu ili popravku proizvoda
Pronađite servisni centar
Pronađite servisne centre u blizini za popravke, dijagnostiku i originalne delove
Garancija
Smernice naše garancije za proizvode
Obratite se kompaniji Philips
Drago nam je što možemo da vam pomognemo