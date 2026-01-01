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Sve serije

  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
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  • Alternativna fotografija proizvoda
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance

Novo

Philips Airfryer set za pečenjeAirfryers Accessories

NX1131/00

Philips Airfryer dodatak set za pečenje

Pripremite omiljene recepte sa setom za pečenje, prilagođenim za vaš Philips Airfryer. Idealan za kolače, hleb, zapečena jela, mafine i mnogo toga!

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Kompatibilni proizvodi
Serija 1000

Serija 1000
Airfryer 1000 serija 6,2 l

NA130/00

Philips Airfryer 5000 s parom 7,2l

Philips Airfryer 5000 s parom 7,2l
Airfryers

NA547/07

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer od 7,2 l

NA342/00

Serija 2000

Serija 2000
Airfryer od 6,2 l (srebrna)

NA231/00

Dodaci prilagođeni za vaš Airfryer

Philips Airfryer dodatak set za pečenje

  • Idealan i za pečenje i za kuvanje

  • Uključuje 9 kalupa za mafine

  • Može da se pere u mašini za sudove

  • Keramički premaz bez PFAS

  • Uputstva i podrška uz besplatnu HomeID aplikaciju

Idealan i za pečenje i za kuvanje

Idealan i za pečenje i za kuvanje

Lako otkrijte nove načine korišćenja vašeg airfryer-a sa Philips setom za pečenje, savršenim za deserte i razna slana jela.

9 silikonskih korpica za razna jela

9 silikonskih korpica za razna jela

Napravljene od silikona bez mirisa, naše elegantne korpice za mafine uvek olakšavaju pečenje, uživanje i ponovnu upotrebu.

Keramička premaz bez PFAS-a

Keramička premaz bez PFAS-a

Naša nova generacija premaza je bez PFAS-a*: ne lepi se, izdržljiv je, otporna na ogrebotine i lak za čišćenje.

Tehničke specifikacije

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Odricanje od odgovornosti

  1. Površine za kuvanje/pripremu hrane, napravljene bez PFAS

  2. Svi [x] na kraju šifre proizvoda su promenljive.