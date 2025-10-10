2 godine garancije
Novo
Pun ukus, bez ikakve muke
Hrskavo spolja, mekano unutra. Jedinstvena tehnologija RapidAir štedi vreme i energiju bez kompromisa po pitanju ukusa. Samo podesite vreme i temperaturu i uživajte u ukusnim, zdravim prilozima i grickalicama za manje od 15 minuta.
Jednostavno korišćenje
Ušteda vremena i energije
Manje ulja
Vreme i temperatura mogu da se podese
Hrskavo spolja, a mekano unutra, sa malo ili bez imalo dodatog ulja. Tehnologija RapidAir sa jedinstvenim dizajnom u obliku morske zvezde stvara savršen protok vazduha za brzo i ukusno kuvanje svaki put.
Sada možete da pravite ukusnu hranu koju možete da jedete bez krivice zahvaljujući tome što praktično nema potrebe za dodavanjem ulja za zdrave obroke bez kompromisa po pitanju ukusa.
Pržite na vazduhu, pecite, grilujte i još mnogo toga. Jednostavno podesite vreme i temperaturu za 12 različitih načina pripreme, kao što su brzo podgrevanje, odmrzavanje i dehidriranje.
4.7
od 5
59
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
AlmafaViragzas
10/10/2025
Magyarország
Verifikovani kupac
Remek termék
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Kissé félve vettem meg, hogy vajon ki fogom e tudni hasznàlni, de pozitív csalódás volr minden telintetben. Pont jó a mérete, egy egész zacskó (800g)fagyasztott sültkrumpli is belefér. Ami nagyon tetszik, hogy egyszerűen beállítható és üzemeltethető. Hőfok és idő, pont elég, nem kell bonyolítani. Ha kihúzom a fiókot sütés közben, automatikusan leáll, ha visszateszem a rekeszt, újraindul, közben persze megy az idő, de csak átforgatás miatt húzom ki. Könnyű gép, nem forrósodik fel körülötte a levegő, egyszerűen tisztán tartható. Egyszerű, nagyszerű.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 1000 series NA120/00 Airfryer 1000 Series 4,2 l
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 1000 series NA120/00 Airfryer 1000 Series 4,2 l
Grazynka777
12/02/2025
Polska
Dzieki niemu czas w kuchni skraca sie o polowe!!!!
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Recezje rozpoczne od tego co widac na pierwszy rzut oka, czyli elegancki desingn. Airfryer prezentuje sie w mojej kuchni oblednie, uwazam ze bedzie swietnie wygladal w kazdej kuchni. Co do funkcjonalnosci, sprzet jest bardzo latwy w obsludze, oraz bardzo przyjemny w czyszczeniu. Jedzenie dzieki niemu jest zdrowsze, mysle ze smakuje o wiele lepiej niz to co przyzadzalam wczesniej. Dzieki Philips bylam w stanie skrocic moj czas spedzony w kuchni, a to jest bardzo wazny aspekt dla kazdej zabieganej mamy dla ktorej, 24 godziny w dobie nie starczaja na wszystkie obowiazki. Polecam ten airfryer z calego serca.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za NA130/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 1000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za NA130/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 1000
Megalodon66
05/02/2025
Polska
Świetny sprzęt
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Urządzenie sprawdza się świetnie. Dzięki dużej pojemności można przygotować solidną porcję jedzenia. Frytkownica jest bardzo prosta w obsłudze i ma elegancki design. Potrawy wychodzą smaczne i soczyste. Zdecydowanie polecam zakup.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za NA130/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 1000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za NA130/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 1000
U poređenju sa domaćim pomfritom pripremljenim u standardnoj fritezi sa dubokim uljem.
Anketiranje NutriU korisnika, 6000 učesnika, 2021.
Prosečni procenti zasnovani na internom laboratorijskom merenju uređaja Philips Airfryer; pripremanje pilećih grudi (AF postavka 160 °C, bez prethodnog zagrevanja) ili fileta lososa (AF postavka 200 °C, bez prethodnog zagrevanja) u poređenju sa korišćenjem rerne klase A.