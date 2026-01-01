2 godine garancije
Obustavljeno
PRO6105BK/00
Drajveri od 8,6 mm / zatvoreni dizajn
Ugrađeni mikrofon
Crna
Za unutrašnjost uha
Obavite poziv, pauzirajte plejlistu. Sve to bez uzimanja pametnog telefona u ruke. Ugrađeni mikrofon sa redukcijom eha održava zvuk jasnim dok razgovarate. Kada slušate muziku i podcast sadržaje, savršeno doterani neodimijumski akustički drajveri daju jasan i detaljan zvuk.
Volite striming servise sa zvukom visokog kvaliteta? Čujte više uz slušalice sa zvukom visokog kvaliteta. Omogućavaju reprodukciju visokih frekvencija do 40 kHz i pružaju detaljniji zvuk kada ste u pokretu.
Ovalna akustička cev i 3 veličine izmenjivih gumenih umetaka za uši pružaju savršeno prianjanje. Uživajte u celodnevnoj udobnosti pri slušanju i odličnoj pasivnoj izolaciji buke.
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