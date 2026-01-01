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Obustavljeno

6000 seriesSlušalice sa mikrofonom za unutrašnjost uha

PRO6105BK/00

Savršena jasnoća
Kada vam je potreban samo jasan zvuk. Od plejliste, preko podkasta, do poziva, ove žične slušalice za unutrašnjost uha odgovaraju na izazov. Takođe su kompatibilne sa HD zvukom: ako slušate omiljenu aplikaciju za strimovanje sa HD zvukom, čućete više.
Pogledajte sve prednosti

Savršena jasnoća

  • Drajveri od 8,6 mm / zatvoreni dizajn

  • Ugrađeni mikrofon

  • Crna

  • Za unutrašnjost uha

Ugrađeni mikrofon sa redukcijom eha, za jasan zvuk

Obavite poziv, pauzirajte plejlistu. Sve to bez uzimanja pametnog telefona u ruke. Ugrađeni mikrofon sa redukcijom eha održava zvuk jasnim dok razgovarate. Kada slušate muziku i podcast sadržaje, savršeno doterani neodimijumski akustički drajveri daju jasan i detaljan zvuk.

Zvuk visokog kvaliteta. Čujte više.

Volite striming servise sa zvukom visokog kvaliteta? Čujte više uz slušalice sa zvukom visokog kvaliteta. Omogućavaju reprodukciju visokih frekvencija do 40 kHz i pružaju detaljniji zvuk kada ste u pokretu.

3 izmenjiva gumena umetka za uvo. Udobno prianjanje.

Ovalna akustička cev i 3 veličine izmenjivih gumenih umetaka za uši pružaju savršeno prianjanje. Uživajte u celodnevnoj udobnosti pri slušanju i odličnoj pasivnoj izolaciji buke.

Tehničke specifikacije

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