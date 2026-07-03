2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Garantovano bez progorevanja*
Odvojivi rezervoar za vodu od 1,8 l
Izuzetno lagana pegla
Pritisak od maks. 8 bara
Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP ostvarujete odlične rezultate sa jednom idealnom postavkom temperature. Garantujemo da ova pegla neće progoreti nijednu tkaninu koja može da se pegla ako se ostavi bez nadzora. Možete bez brige da je ostavite na odelu ili na dasci za peglanje.
Jak i neprekidan mlaz pare efikasno uklanja i najjače nabore na najdebljim tkaninama.
Ispeglajte sve moguće tkanine bez podešavanja temperature i garantovano bez progorevanja, od svile, pa to teksasa. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP, nije potrebno nikakvo biranje niti podešavanje. Više ne morate da unapred sortirate odeću, niti da čekate da se pegla zagreje ili ohladi. Spremni ste za peglanje bilo koje tkanine, bilo kada i bilo gde.
Nagrade
4.7
od 5
42
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Dashaaa
03/07/2026
Srbija
Ne menjam je!
Odlična opcija za polu profesionalno peglanje. U principu sve performanse koje proizvodjač navodi, ovaj uredjaj može da uradi. Zanimljivo mi je bilo da stvari koje su jako pogužvane, kada odstoje opwglan3 isprave se I poravnaju. Pogotovo pamučne posteljine. Preporučujem svakome ko nedeljno pegla veliku količinu veša. Jako skraćuje period peglanja u odnosu na obične pegle.
Prednosti
Skraćuje vreme peglanja, brzo se greje I nabija pritisak. Sama se gasi ako zaboravim ja.
Mane
Dužina kabla.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7140/70 Parna stanica
Date of Use 2026-07-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7140/70 Parna stanica
Date of Use 2026-07-03
Brođanka D
20/08/2024
Hrvatska
Odličan proizvod
Pre zadovoljna sam jer je lagana i odlično pegla,dosada najbolja parna postaja koju sam koristila
Prednosti
Lagana,snažna pegla,preporučujem!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7030/20 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7030/20 Parna postaja
Mandarina555
09/08/2024
Hrvatska
Odlična parna postaja vrijedna novaca
Ova parn postaja jako dobro pegla, para je jaka i ne trebaju se mijenjati postavke ovisno o tkanini. Hrpu veša ispeglam u malo vremena
Prednosti
Snažna para, lijep dizajn
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7050/30 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7050/30 Parna postaja
Za sve tkanine koje mogu da se peglaju
ušteda do 30% energije prema standardu IEC 603311, NORMALNI režim u poređenju sa režimom MAX