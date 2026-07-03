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Sve serije

  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna
  • Neverovatno lagana i snažna

regular

Obustavljeno

Serija PerfectCare 7000Parna stanica

PSG7040/10

4.7
| (42) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Neverovatno lagana i snažna
Serija PerfectCare 7000 je dizajnirana za udobnost i praktičnost. Izuzetno lagana i laka za rukovanje, ali sa snažnom parom za brzo postizanje odličnih rezultata. Uz tehnologiju OptimalTEMP koja garantuje da neće doći do progorevanja na svim odevnim predmetima koji mogu da se peglaju.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Veoma lako peglanje. Odlični rezultati.

Neverovatno lagana i snažna

  • Garantovano bez progorevanja*

  • Odvojivi rezervoar za vodu od 1,8 l

  • Izuzetno lagana pegla

  • Pritisak od maks. 8 bara

Tehnologija OptimalTEMP, garantovano bez progorevanja

Tehnologija OptimalTEMP, garantovano bez progorevanja

Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP ostvarujete odlične rezultate sa jednom idealnom postavkom temperature. Garantujemo da ova pegla neće progoreti nijednu tkaninu koja može da se pegla ako se ostavi bez nadzora. Možete bez brige da je ostavite na odelu ili na dasci za peglanje.

Moćan mlaz pare koji uklanja nabore

Moćan mlaz pare koji uklanja nabore

Jak i neprekidan mlaz pare efikasno uklanja i najjače nabore na najdebljim tkaninama.

Jedna idealna postavka temperature za odevne predmete koji mogu da se peglaju

Jedna idealna postavka temperature za odevne predmete koji mogu da se peglaju

Ispeglajte sve moguće tkanine bez podešavanja temperature i garantovano bez progorevanja, od svile, pa to teksasa. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP, nije potrebno nikakvo biranje niti podešavanje. Više ne morate da unapred sortirate odeću, niti da čekate da se pegla zagreje ili ohladi. Spremni ste za peglanje bilo koje tkanine, bilo kada i bilo gde.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

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4.7

od 5

42

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

4
3

03/07/2026

Srbija

Srbija

Ne menjam je!

Odlična opcija za polu profesionalno peglanje. U principu sve performanse koje proizvodjač navodi, ovaj uredjaj može da uradi. Zanimljivo mi je bilo da stvari koje su jako pogužvane, kada odstoje opwglan3 isprave se I poravnaju. Pogotovo pamučne posteljine. Preporučujem svakome ko nedeljno pegla veliku količinu veša. Jako skraćuje period peglanja u odnosu na obične pegle.

Prednosti

Skraćuje vreme peglanja, brzo se greje I nabija pritisak. Sama se gasi ako zaboravim ja.

Mane

Dužina kabla.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7140/70 Parna stanica

Date of Use 2026-07-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7140/70 Parna stanica

Date of Use 2026-07-03

20/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Pre zadovoljna sam jer je lagana i odlično pegla,dosada najbolja parna postaja koju sam koristila

Prednosti

Lagana,snažna pegla,preporučujem!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7030/20 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7030/20 Parna postaja

09/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlična parna postaja vrijedna novaca

Ova parn postaja jako dobro pegla, para je jaka i ne trebaju se mijenjati postavke ovisno o tkanini. Hrpu veša ispeglam u malo vremena

Prednosti

Snažna para, lijep dizajn

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7050/30 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7050/30 Parna postaja

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  1. Za sve tkanine koje mogu da se peglaju

  2. ušteda do 30% energije prema standardu IEC 603311, NORMALNI režim u poređenju sa režimom MAX