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  • Zaista glatko brijanje
  • Zaista glatko brijanje
  • Zaista glatko brijanje
  • Zaista glatko brijanje
  • Zaista glatko brijanje
  • Zaista glatko brijanje
  • Zaista glatko brijanje
  • Zaista glatko brijanje
  • Zaista glatko brijanje
  • Zaista glatko brijanje
  • Zaista glatko brijanje
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  • Zaista glatko brijanje
  • Zaista glatko brijanje
  • Zaista glatko brijanje
  • Zaista glatko brijanje
  • Zaista glatko brijanje
  • Zaista glatko brijanje
  • Zaista glatko brijanje
  • Zaista glatko brijanje
  • Zaista glatko brijanje
  • Zaista glatko brijanje

Obustavljeno

Shaver series 3000Električni aparat za suvo brijanje

PT720/16

4.5
| (335) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Zaista glatko brijanje
Novi električni aparat za brijanje Philips PowerTouch pruža vam dodatnu jutarnju snagu. Sada uz više minuta korišćenja, mogućnost potpunog pranja i funkciju brijanja Super Lift&Cut, ovaj aparat omogućava vam da uvek budete spremni da brzo završite jutarnju rutinu.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Zaista glatko brijanje

  • Super Lift&Cut

  • Fleksibilne glave

Više od 40 minuta brijanja bez kabla za napajanje, 8 sati punjenja

Više od 40 minuta brijanja bez kabla za napajanje, 8 sati punjenja

Više od 40 minuta rada u bežičnom režimu za 14 brijanja. Puni se u potpunosti za 8 sati, tako da je uvek na raspolaganju

Sistem Super Lift & Cut za prijatno i glatko brijanje

Sistem Super Lift & Cut za prijatno i glatko brijanje

Sistem dva sečiva ugrađen u električni aparat za brijanje podiže dlačice i ugodno ih seče ispod nivoa kože za glatke rezultate

Dinamično prilagođavanje konturama adaptira se prema obliku lica i vrata

Dinamično prilagođavanje konturama adaptira se prema obliku lica i vrata

Aparat za brijanje se automatski prilagođava svakoj konturi lica i vrata i tako omogućava glatkije brijanje

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

335

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

31/12/2016

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Dobar proizvod za pristojnu cijenu

Odličan dizajn proizvoda. Jednostavan način korištenja. Sve potrebne funkcije integrirane u sam proizvod. Pouzdan u radu. Baterija dugo traje bez punjenja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje

05/11/2016

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

odlične karakteristike

Izborom ovog aparata jako sam zadovoljan,a i cijenom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

08/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Savršen proizvod u svojoj klasi

Prije ovog proizvoda koristio sam Philishave 850 oko 10+ godina i bio sam jako zadovoljan. Stoga sam ponovo kupio Philips proizvod sličnih karakteristika i definitivno sam oduševljen. Brijanje ovim aparatom je barem dvostruko bolje, brže i ugodnije za moju kožu od prethodno opisanog modela.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

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  • Posebne ponude
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