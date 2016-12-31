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Obustavljeno

Shaver series 3000Električni aparat za suvo brijanje

PT727/16

4.5
| (335) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
ComfortCut
PowerTouch pruža dodatnu jutarnju snagu. Sada uz više minuta po punjenju, glave za brijanje koje mogu potpuno da se peru i ComfortCut sečiva imaćete udobnije brijanje. Uz PowerTouch uvek ćete preleteti jutarnju rutinu.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Prijatno brzo brijanje

ComfortCut

  • Fleksibilne glave ComfortCut

  • 45 min. bežične upotr./8 sati punjenja

Sečiva ComfortCut ugodno klize po koži i omogućavaju jednostavno i glatko brijanje

Sečiva ComfortCut ugodno klize po koži i omogućavaju jednostavno i glatko brijanje

Sečiva ComfortCut imaju zaobljene ivice koje ugodno klize po koži, tako da uvek dobijate glatko i prijatno brijanje.

Sistem Flex & Float se prilagođava konturama lica i vrata

Sistem Flex & Float se prilagođava konturama lica i vrata

Automatski se prilagođava svakoj konturi lica i vrata, što omogućava glatkije brijanje.

Više od 45 minuta brijanja nakon 8 sata punjenja

Više od 45 minuta brijanja nakon 8 sata punjenja

Energetski efikasna i moćna litijum-jonska baterija omogućava duže brijanje po jednom punjenju. Punite aparat tokom 8 sati i moći ćete da ga koristite više od 45 minuta, što je oko 15 brijanja. Nakon 3 minuta punjenja imate sasvim dovoljno energije za jedno brijanje.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.5

od 5

335

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

31/12/2016

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Dobar proizvod za pristojnu cijenu

Odličan dizajn proizvoda. Jednostavan način korištenja. Sve potrebne funkcije integrirane u sam proizvod. Pouzdan u radu. Baterija dugo traje bez punjenja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje

05/11/2016

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

odlične karakteristike

Izborom ovog aparata jako sam zadovoljan,a i cijenom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

08/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Savršen proizvod u svojoj klasi

Prije ovog proizvoda koristio sam Philishave 850 oko 10+ godina i bio sam jako zadovoljan. Stoga sam ponovo kupio Philips proizvod sličnih karakteristika i definitivno sam oduševljen. Brijanje ovim aparatom je barem dvostruko bolje, brže i ugodnije za moju kožu od prethodno opisanog modela.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

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