2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Fleksibilne glave ComfortCut
45 min. bežične upotr./8 sati punjenja
Skočni trimer
Sečiva ComfortCut imaju zaobljene ivice koje ugodno klize po koži, tako da uvek dobijate glatko i prijatno brijanje.
Automatski se prilagođava svakoj konturi lica i vrata, što omogućava glatkije brijanje.
Energetski efikasna i moćna litijum-jonska baterija omogućava duže brijanje po jednom punjenju. Punite aparat tokom 8 sati i moći ćete da ga koristite više od 45 minuta, što je oko 15 brijanja. Nakon 3 minuta punjenja imate sasvim dovoljno energije za jedno brijanje.
4.5
od 5
335
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
zac1968
31/12/2016
Hrvatska
Verifikovani kupac
Dobar proizvod za pristojnu cijenu
Odličan dizajn proizvoda. Jednostavan način korištenja. Sve potrebne funkcije integrirane u sam proizvod. Pouzdan u radu. Baterija dugo traje bez punjenja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje
Mario45
05/11/2016
Hrvatska
Verifikovani kupac
odlične karakteristike
Izborom ovog aparata jako sam zadovoljan,a i cijenom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje
Mladen
08/08/2016
Hrvatska
Verifikovani kupac
Savršen proizvod u svojoj klasi
Prije ovog proizvoda koristio sam Philishave 850 oko 10+ godina i bio sam jako zadovoljan. Stoga sam ponovo kupio Philips proizvod sličnih karakteristika i definitivno sam oduševljen. Brijanje ovim aparatom je barem dvostruko bolje, brže i ugodnije za moju kožu od prethodno opisanog modela.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje