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  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
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  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
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  • TripleTrack
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  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack

Obustavljeno

Shaver series 5000 PowerTouchElektrični aparat za suvo brijanje

PT920/21

4.1
| (30) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod
TripleTrack
Ovaj profesionalni aparat za brijanje Philips PowerTouch pruža vam dodatnu jutarnju snagu. Sada uz više minuta korišćenja, mogućnost potpunog pranja i dokazanu funkciju brijanja Triple Track, PowerTouch omogućava vam da uvek budete spremni da brzo završite jutarnju rutinu.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

50% bolje brijanje sa svakim potezom

TripleTrack

  • Sečiva TripleTrack

  • Okretne glave

Više od 60 minuta brijanja bez kabla za napajanje, 1 sat punjenja

Više od 60 minuta brijanja bez kabla za napajanje, 1 sat punjenja

Više od 60 minuta rada u bežičnom režimu za 21 brijanje. Puni se u potpunosti za 1 sat, tako da je uvek na raspolaganju

Sistem Super Lift & Cut za prijatno i glatko brijanje

Sistem Super Lift & Cut za prijatno i glatko brijanje

Sistem dva sečiva ugrađen u električni aparat za brijanje podiže dlačice i ugodno ih seče ispod nivoa kože za glatke rezultate

Dinamično prilagođavanje konturama adaptira se prema obliku lica i vrata

Dinamično prilagođavanje konturama adaptira se prema obliku lica i vrata

Aparat za brijanje se automatski prilagođava svakoj konturi lica i vrata i tako omogućava glatkije brijanje

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.1

od 5

30

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

2

09/12/2015

Hrvatska

Hrvatska

odlične karakteristike

odličan proizvod, dobra cijena, tih, brzo punjenje. do sada nikakvih problema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver

07/05/2019

România

România

De calitate

Calitatea produsului este una foarte buna, bateria tine destul, se incarca repede

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Aparat de bărbierit electric uscat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Aparat de bărbierit electric uscat

09/06/2017

România

România

Excelent

Este cel mai bun aparat de bărbierit pe care l-am avut pana acum, are un design perfect ceea ce-l face ușor de folosit și o plăcere deosebită când constați ca barba este perfect tăiată după utilizare.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Aparat de bărbierit electric uscat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Aparat de bărbierit electric uscat

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  • Povrat u roku od 30 dana