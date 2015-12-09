2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Sečiva TripleTrack
Okretne glave
Više od 60 minuta rada u bežičnom režimu za 21 brijanje. Puni se u potpunosti za 1 sat, tako da je uvek na raspolaganju
Sistem dva sečiva ugrađen u električni aparat za brijanje podiže dlačice i ugodno ih seče ispod nivoa kože za glatke rezultate
Aparat za brijanje se automatski prilagođava svakoj konturi lica i vrata i tako omogućava glatkije brijanje
4.1
od 5
30
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
korisnikphilips
09/12/2015
Hrvatska
odlične karakteristike
odličan proizvod, dobra cijena, tih, brzo punjenje. do sada nikakvih problema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
DanielR
07/05/2019
România
De calitate
Calitatea produsului este una foarte buna, bateria tine destul, se incarca repede
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Aparat de bărbierit electric uscat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Aparat de bărbierit electric uscat
Tavi
09/06/2017
România
Excelent
Este cel mai bun aparat de bărbierit pe care l-am avut pana acum, are un design perfect ceea ce-l face ușor de folosit și o plăcere deosebită când constați ca barba este perfect tăiată după utilizare.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Aparat de bărbierit electric uscat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Aparat de bărbierit electric uscat