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Shaver series 5000 PowerTouch Električni aparat za suvo brijanje

Obustavljeno

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Shaver series 5000 PowerTouchElektrični aparat za suvo brijanje

PT920/21

Shaver series 5000 PowerTouch Električni aparat za suvo brijanje

Obustavljeno

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Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 3.2 MB
  • 14 April 2022

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