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Sve serije

  • Aparat za šišanje namenjen celoj porodici
  • Aparat za šišanje namenjen celoj porodici
  • Aparat za šišanje namenjen celoj porodici
  • Aparat za šišanje namenjen celoj porodici
  • Aparat za šišanje namenjen celoj porodici
  • Aparat za šišanje namenjen celoj porodici
  • Aparat za šišanje namenjen celoj porodici
  • Aparat za šišanje namenjen celoj porodici
  • Aparat za šišanje namenjen celoj porodici
  • Aparat za šišanje namenjen celoj porodici
  • Aparat za šišanje namenjen celoj porodici
  • Aparat za šišanje namenjen celoj porodici
  • Aparat za šišanje namenjen celoj porodici
  • Aparat za šišanje namenjen celoj porodici
  • Aparat za šišanje namenjen celoj porodici
  • Aparat za šišanje namenjen celoj porodici

Obustavljeno

aparat za šišanje za celu porodicu

QC5115/15

4.7
| (674) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Aparat za šišanje namenjen celoj porodici
Sada je lakše nego ikada da ošišate sve ukućane. Ovaj aparat za šišanje je opremljen moćnim, ali bešumnim motorom, laganim i ergonomskim dizajnom, kao i sečivima i vrhovima češlja prilagođenim koži, što omogućava najbolje performanse na kosi odraslih i dece.
Pogledajte sve prednosti

u najtišem izdanju ikada – za odrasle i decu

Aparat za šišanje namenjen celoj porodici

  • Sečiva od nerđajućeg čelika

  • 11 postavki dužine

  • Napajanje iz naponske mreže

Podešavajte različite postavke dubine

Podešavajte različite postavke dubine

Šišajte kosu na željenu dužinu. Samo izaberite neku od 11 postavki dužine između 3 mm i 21 mm u koracima od 2 mm, odnosno uklonite češalj za glatko podrezivanje od 0,5 mm.

Tih rad uz snažne performanse

Tih rad uz snažne performanse

Philips porodični aparat za šišanje pruža pune performanse bez ometanja. Njegov glatki motor napravljen je za snagu uz manje vibracija – da biste uživali u miru tokom šišanja.

Zaobljeni češljevi za sprečavanje čupanja i iritacije

Zaobljeni češljevi za sprečavanje čupanja i iritacije

Sečiva i češljevi ovog aparata za šišanje imaju zaobljene krajeve, za bezbedno i glatko šišanje.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-612375

Komentari

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4.7

od 5

674

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Вълшебна машина

Ползвах машината 5-6 години, без абсолютно никави проблеми. Здрава и надеждна.

Prednosti

Бързо зареждане на батерията

Mane

Ножа е с прекалено остър и при подстеигване без гребен, закача и най-малката неравност на кожата.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 QC5370/32 Hair clipper

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 QC5370/32 Hair clipper

16/05/2022

България

България

Verifikovani kupac

Чудесен продукт!

Много качествен продукт,работи тихо и ефективно,лек и ергономичен!

Prednosti

тиха,ефективна,оперативна

Mane

повече размери на ножчетата би било чудесно

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване

27/11/2021

България

България

Идеална е!

Машинката е удобна за боравене, не е тежка и не вибрира твърде много, стриже добре и спестява пари от фризьори!

Prednosti

Лека и удобна

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana