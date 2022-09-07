2 godine garancije
Obustavljeno
Sečiva od nerđajućeg čelika
11 postavki dužine
Napajanje iz naponske mreže
Šišajte kosu na željenu dužinu. Samo izaberite neku od 11 postavki dužine između 3 mm i 21 mm u koracima od 2 mm, odnosno uklonite češalj za glatko podrezivanje od 0,5 mm.
Philips porodični aparat za šišanje pruža pune performanse bez ometanja. Njegov glatki motor napravljen je za snagu uz manje vibracija – da biste uživali u miru tokom šišanja.
Sečiva i češljevi ovog aparata za šišanje imaju zaobljene krajeve, za bezbedno i glatko šišanje.
Nagrade
4.7
od 5
674
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Весо
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Вълшебна машина
Ползвах машината 5-6 години, без абсолютно никави проблеми. Здрава и надеждна.
Prednosti
Бързо зареждане на батерията
Mane
Ножа е с прекалено остър и при подстеигване без гребен, закача и най-малката неравност на кожата.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 QC5370/32 Hair clipper
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 QC5370/32 Hair clipper
тапончо
16/05/2022
България
Verifikovani kupac
Чудесен продукт!
Много качествен продукт,работи тихо и ефективно,лек и ергономичен!
Prednosti
тиха,ефективна,оперативна
Mane
повече размери на ножчетата би било чудесно
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване
Ник22
27/11/2021
България
Идеална е!
Машинката е удобна за боравене, не е тежка и не вибрира твърде много, стриже добре и спестява пари от фризьори!
Prednosti
Лека и удобна
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване