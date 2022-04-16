ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

aparat za šišanje za celu porodicu

Obustavljeno

Podrška

aparat za šišanje za celu porodicu

QC5115/15

aparat za šišanje za celu porodicu

Obustavljeno

Idi u prodavnicu

Registrujte Vaš proizvod

Dobijte produženu garanciju

Registrujte proizvod u roku od 90 dana nakon kupovine i dobijte produženu garanciju (mogu da se primenjuju odredbe).

Registrujte se odmah

Uputstva i Dokumentacija

Priručnik sa važnim informacijama

  • PDF datoteka, 1.1 MB
  • 16 April 2022

UK izjava o usklađenosti - English (US)

  • ZIP datoteka, 77.8 kB
  • 10 May 2025

Najčešća pitanja

Delovi & Pribor

Garancija i servis

Proverite uslove garancije i pokrenite zamenu ili popravku proizvoda

Pronađite servisni centar

Pronađite servisne centre u blizini za popravke, dijagnostiku i originalne delove

Garancija

Smernice naše garancije za proizvode

Obratite se kompaniji Philips

Drago nam je što možemo da vam pomognemo