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Obustavljeno

Headgroomlični aparat za šišanje

QC5570/15

3.9

| (11) Komentari

Ošišajte se sami, čak i najnepristupačnija područja

Jedinstvena glava koja se okreće pod uglom od 180° na ovom aparatu za šišanje kompanije Philips olakšava šišanje i najnepristupačnijih podučja. Dakle, svaki put možete da se ošišate savršeno ravnomerno i precizno.

Pogledajte sve prednosti
Philips OneGrooming #1 Icon

Svetski brend broj 1 za električne uređaje za negu1

sa glavom koja se okreće pod uglom od 180°

Ošišajte se sami, čak i najnepristupačnija područja

  • Sečiva od nerđajućeg čelika

  • 13 postavki dužine

  • 60 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja

  • Češalj za precizno šišanje

Glava koja se okreće pod uglom od 180° omogućava lako dosezanje svih delova glave.

Glava koja se okreće pod uglom od 180° omogućava lako dosezanje svih delova glave.

Okretna glava oruža vam potpunu kontrolu nad uglom aparata za šišanje, tako da možete da okrenete glavu i lako dosegnete i najnezgodnija mesta.

13 postavki dužine od 0,5 do 15 mm koje se mogu lako zaključati.

13 postavki dužine od 0,5 do 15 mm koje se mogu lako zaključati.

Okrenite ugrađeni točkić ispod glave aparata za šišanje da biste izabrali i zaključali željenu dužinu. Dva češlja nude postavke dužine od 1 do 15 mm, pri čemu je razlika između postavki tačno 2 mm. Koristite poseban češalj za precizno šišanje ili koristite aparat bez češlja za glatko šišanje do 0,5 mm.

Precizni češalj za kratku frizuru.

Precizni češalj za kratku frizuru.

Izuzetna preciznost za veoma kratke frizure uz posebni češalj (postavke dužine od 0,5 mm do 3 mm, sa koracima od po 0,5 mm).

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.9

od 5

11

Komentari

2

15/03/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike

Svaka preporuka za ovu masinicu pogotovu sto moze da se cela pere pod vodom sto olaksava odrzavanje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje

22/11/2016

България

България

Страхотна е!

Ползвам я доста често. Работи прекрасно! Лесно и бързо се превръщам в красив ;-)...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Headgroom QC5570/15 машинка за самостоятелно подстригване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Headgroom QC5570/15 машинка за самостоятелно подстригване

04/02/2016

България

България

Verifikovani kupac

работи се много лесно с нея и е много ефективна, без скубене на коса.

Машинката за подстригване е отлична. Единственото възможно подобрение е да може да подстригва на 0мм.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Headgroom QC5570/15 машинка за самостоятелно подстригване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Headgroom QC5570/15 машинка за самостоятелно подстригване

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  1. Euromonitor International, obim maloprodaje u jedinicama, električni uređaji za negu koji obuhvataju objedinjene kategorije aparata za brijanje tela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za negu kose, podaci za 2025. 