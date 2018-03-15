Obustavljeno
QC5570/15
Ošišajte se sami, čak i najnepristupačnija područja
Jedinstvena glava koja se okreće pod uglom od 180° na ovom aparatu za šišanje kompanije Philips olakšava šišanje i najnepristupačnijih podučja. Dakle, svaki put možete da se ošišate savršeno ravnomerno i precizno.
Sečiva od nerđajućeg čelika
13 postavki dužine
60 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja
Češalj za precizno šišanje
Okretna glava oruža vam potpunu kontrolu nad uglom aparata za šišanje, tako da možete da okrenete glavu i lako dosegnete i najnezgodnija mesta.
Okrenite ugrađeni točkić ispod glave aparata za šišanje da biste izabrali i zaključali željenu dužinu. Dva češlja nude postavke dužine od 1 do 15 mm, pri čemu je razlika između postavki tačno 2 mm. Koristite poseban češalj za precizno šišanje ili koristite aparat bez češlja za glatko šišanje do 0,5 mm.
Izuzetna preciznost za veoma kratke frizure uz posebni češalj (postavke dužine od 0,5 mm do 3 mm, sa koracima od po 0,5 mm).
3.9
od 5
11
Komentari
Ratko
15/03/2018
Hrvatska
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike
Svaka preporuka za ovu masinicu pogotovu sto moze da se cela pere pod vodom sto olaksava odrzavanje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje
P1P2P3
22/11/2016
България
Страхотна е!
Ползвам я доста често. Работи прекрасно! Лесно и бързо се превръщам в красив ;-)...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Headgroom QC5570/15 машинка за самостоятелно подстригване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Headgroom QC5570/15 машинка за самостоятелно подстригване
jkolev1
04/02/2016
България
Verifikovani kupac
работи се много лесно с нея и е много ефективна, без скубене на коса.
Машинката за подстригване е отлична. Единственото възможно подобрение е да може да подстригва на 0мм.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Headgroom QC5570/15 машинка за самостоятелно подстригване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Headgroom QC5570/15 машинка за самостоятелно подстригване
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