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Headgroom lični aparat za šišanje
Obustavljeno
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QC5570/15
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Kako da ošišam kosu pomoću Philips aparata za šišanje ili negu?
Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?
HairclipperRezač
HeadgroomPodesivi češalj za dlačice od 3–5 mm
Strujni adapter
HairclipperPodesivi češalj za kosu od 3–15 mm
ShaversČetka za čišćenje
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