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Obrijte glavu sami, čak i najnepristupačnija područja
Jedinstvena glava koja se okreće pod uglom od 180° na ovom aparatu za šišanje kompanije Philips olakšava šišanje i najnepristupačnijih područja, tako da svaki put možete da se ošišate savršeno. Možete i da postavite dodatak za brijanje glave i potpuno obrijete glavu.
Sečiva od nerđajućeg čelika
14 postavki dužine
60 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja
Kutija i dodatak za brijanje glave
Okretna glava oruža vam potpunu kontrolu nad uglom aparata za šišanje, tako da možete da okrenete glavu i lako dosegnete i najnezgodnija mesta.
Savršeno glatko šišanje bez posekotina ili ogrebotina. Jednostavno postavite dodatak za brijanje glave i ošišajte se savršeno svaki put.
Okrenite ugrađeni točkić ispod glave aparata za šišanje da biste izabrali i zaključali željenu dužinu. Dva češlja nude postavke dužine od 1 do 15 mm, pri čemu je razlika između postavki tačno 2 mm. Koristite poseban češalj za precizno šišanje ili koristite aparat bez češlja za glatko šišanje do 0,5 mm.
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4.4
od 5
19
Komentari
89%
preporučuje ovaj proizvod
Жоко63
16/04/2017
България
Verifikovani kupac
Отлични характеристики
Всичко ми харесва в този продукт.Ще го препоръчвам на всички познати !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Headgroom QC5580/15 машинка за самостоятелно подстригване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Headgroom QC5580/15 машинка за самостоятелно подстригване
danitata
28/12/2016
България
Уникален модел
Страхотен дизайн,отлично качество за по-бързо и качествено подстригване.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Headgroom QC5580/15 машинка за самостоятелно подстригване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Headgroom QC5580/15 машинка за самостоятелно подстригване
Matis
24/05/2019
Slovensko
Veľmi dobrý produkt s otočnou hlavou sa dokáže ostrihat každý. va
Je to veľmi praktický produkt mam ho 3 roky. Sice je už nefunkčný ale 3 roky som sa s ním strihal sam bez problemov kvôli jeho otočnej hlavici. Je veľka škoda že je už nedostupný. Určite by som si ho kúpil znova.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Headgroom QC5580/15 Strihač, s ktorým sa ostriháte sami
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Headgroom QC5580/15 Strihač, s ktorým sa ostriháte sami
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