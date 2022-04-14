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Headgroom lični aparat za šišanje
Obustavljeno
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QC5580/15
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Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?
Kako da ošišam kosu pomoću Philips aparata za šišanje ili negu?
HairclipperRezač
HeadgroomDržač glave za brijanje
HeadgroomPodesivi češalj za dlačice od 3–5 mm
Strujni adapter
HairclipperPodesivi češalj za kosu od 3–15 mm
ShaversČetka za čišćenje
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