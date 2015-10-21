2 godine garancije
Obustavljeno
2 dodatka i 1 češalj
bežičan, potpuno periv
sečiva koja su nežna prema koži
60 min bežične upotrebe / 10 h punjenja
Upotrebite trimer pune veličine bez češlja, da biste doterali izgled i dobili čiste i oštre linije oko ivica brade.
Skratite bradu tačno na željenu dužinu tako što ćete podesiti postavku koja odgovara željenom izgledu. Češalj za bradu i čekinje nudi vam 18 postavki dužine od 1 do 18 mm sa razmakom od tačno 1 mm između svake dve postavke.
Uklonite neželjene dlačice iz nosa i ušiju na jednostavan i komforan način.
4.3
od 5
19
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
LumbarMan
21/10/2015
България
Перфектен продукт добре обмислен за предназначението си
Лек, истински водоустойчив, не драска кожата както е описано, прецизни настройки за всеки милиметър от брадата. Има своите малки недостатъци като факта, че след изтощаване на батерията не може да се продължи работа с включен кабел в напражението, но това не пречи защото след всеки 3 бръснения си го включвам да се зарежда. След няклко години ножчетата на главата за тримване започват да скубят и самата глава получава луфт и не стои стъбилно след поставяне, но тук говорим след много сериозен житейски ресурс на машинката, а глави се купуват до колкото ми е известно.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 QG3320/15 Тример за брада и детайли "3 в 1"
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 QG3320/15 Тример за брада и детайли "3 в 1"
marius1968
06/06/2019
România
Produs excelent
Foarte fiabil, usor de intretinut/spalat, bateria tine foarte mult, nu necesita incarcare indelungata
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
dann66
14/05/2019
România
FOARTE MULTUMIT
INTRU IN AL 3 LEA AN DE UTILIZARE SI SUNT MULTUMIT ACUMULATORUL INCA E IN PARAMETRII
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1