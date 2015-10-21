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  • Trimer za bradu i detalje sve-u-jednom
  • Trimer za bradu i detalje sve-u-jednom
  • Trimer za bradu i detalje sve-u-jednom
  • Trimer za bradu i detalje sve-u-jednom
  • Trimer za bradu i detalje sve-u-jednom
  • Trimer za bradu i detalje sve-u-jednom

Obustavljeno

Multigroom series 30003-u-1 trimer za bradu i detalje

QG3320/15

4.3
| (19) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod
Trimer za bradu i detalje sve-u-jednom
Isprobajte različite stilove brade, brkova i zulufa pomoću ovog trimera sve-u-jednom. 3 dodatka omogućavaju da lako isprobate mnogo različitih izgleda.
Pogledajte sve prednosti

Vodootporni trimer 3-u-1, za vrhunsku svestranost

Trimer za bradu i detalje sve-u-jednom

  • 2 dodatka i 1 češalj

  • bežičan, potpuno periv

  • sečiva koja su nežna prema koži

  • 60 min bežične upotrebe / 10 h punjenja

Podrežite dlake na licu i vratu i zulufe, da biste kompletirali svoj izgled

Upotrebite trimer pune veličine bez češlja, da biste doterali izgled i dobili čiste i oštre linije oko ivica brade.

18 podesivih dužina (1 – 18 mm) za ravnomernu bradu ili čekinje

Skratite bradu tačno na željenu dužinu tako što ćete podesiti postavku koja odgovara željenom izgledu. Češalj za bradu i čekinje nudi vam 18 postavki dužine od 1 do 18 mm sa razmakom od tačno 1 mm između svake dve postavke.

Nežno se rešite neželjenih dlačica iz nosa i ušiju

Uklonite neželjene dlačice iz nosa i ušiju na jednostavan i komforan način.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.3

od 5

19

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

2

21/10/2015

България

България

Перфектен продукт добре обмислен за предназначението си

Лек, истински водоустойчив, не драска кожата както е описано, прецизни настройки за всеки милиметър от брадата. Има своите малки недостатъци като факта, че след изтощаване на батерията не може да се продължи работа с включен кабел в напражението, но това не пречи защото след всеки 3 бръснения си го включвам да се зарежда. След няклко години ножчетата на главата за тримване започват да скубят и самата глава получава луфт и не стои стъбилно след поставяне, но тук говорим след много сериозен житейски ресурс на машинката, а глави се купуват до колкото ми е известно.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 QG3320/15 Тример за брада и детайли "3 в 1"

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 QG3320/15 Тример за брада и детайли "3 в 1"

06/06/2019

România

România

Produs excelent

Foarte fiabil, usor de intretinut/spalat, bateria tine foarte mult, nu necesita incarcare indelungata

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

14/05/2019

România

România

FOARTE MULTUMIT

INTRU IN AL 3 LEA AN DE UTILIZARE SI SUNT MULTUMIT ACUMULATORUL INCA E IN PARAMETRII

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

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