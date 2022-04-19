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Multigroom series 3000 3-u-1 trimer za bradu i detalje
Obustavljeno
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QG3320/15
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Da li mogu da koristim Philips aparat za negu dok je povezan na strujnu utičnicu?
Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?
Kako da očistim Philips aparat za negu?
Kako da trimujem bradu pomoću Philips proizvoda?
Gde mogu da pronađem model ili serijski broj Philips aparata za negu ili šišanje?
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