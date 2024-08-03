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  • Neprevaziđena zaštita kože za dole
  • Neprevaziđena zaštita kože za dole
  • Neprevaziđena zaštita kože za dole
  • Neprevaziđena zaštita kože za dole
  • Neprevaziđena zaštita kože za dole
  • Neprevaziđena zaštita kože za dole
  • Neprevaziđena zaštita kože za dole
  • Neprevaziđena zaštita kože za dole
  • Neprevaziđena zaštita kože za dole
  • Neprevaziđena zaštita kože za dole
  • Neprevaziđena zaštita kože za dole
  • Neprevaziđena zaštita kože za dole
  • Neprevaziđena zaštita kože za dole
  • Neprevaziđena zaštita kože za dole
  • Neprevaziđena zaštita kože za dole
  • Neprevaziđena zaštita kože za dole
  • Neprevaziđena zaštita kože za dole
  • Neprevaziđena zaštita kože za dole

OneBlade IntimateSkinProtect oštrica

QP229/50

4.4

| (320) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod

Neprevaziđena zaštita kože za dole

Philips OneBlade Intimate je dizajniran za nežno brijanje osetljivih područja. Njegov jedinstveni štitnik za kožu pruža dodatni nivo samopouzdanja prilikom nege intimnih zona.

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Kompatibilni proizvodi
OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/20

OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/22

Za intimne zone

Neprevaziđena zaštita kože za dole

  • Za intimne zone

  • 2 SkinProtect sečiva

  • Odgovara svim OneBlade drškama

  • Svaka oštrica traje do 4 meseca

Seče dlačice, a ne samopouzdanje

Seče dlačice, a ne samopouzdanje

Jedinstvena tehnologija aparata OneBlade osmišljena je da olakša negu. Njegov brzi sekač (12.000 puta u minuti) brzo i efikasno savladava dlačice, bilo da skraćujete kratku bradu, oblikujete bradu ili se brijete tamo dole.

Dodatni sloj zaštite na osetljivim zonama

Dodatni sloj zaštite na osetljivim zonama

OneBlade SkinProtect oštrica pruža dodatni nivo samopouzdanja tamo gde je najpotrebnije. Zaštitni dizajn prati svaku oblinu i prevoj osetljivih područja, kao što su pazuh i intimne zone, bez brijanja suviše blizu koži – stvorena da obezbedi prijatnu negu aparatom za brijanje intimnih zona.

Oštrice stvorene da traju*, lake za zamenu

Oštrice stvorene da traju*, lake za zamenu

Dugotrajne oštrice od nerđajućeg čelika na aparatu OneBlade dizajnirane su za dugotrajnu oštrinu. Za najbolje rezultate, zamenite oštricu svaka 4 meseca*.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

320

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

03/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

One Blade oštrica

Izvrsna kvaliteta, glatka koza, bez crvenila nakon brijanja, brza i jednostavna uporaba

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade 1st Shave QP225/50 Oštrica Anti-Friction

Date of Use 2022-08-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade 1st Shave QP225/50 Oštrica Anti-Friction

Date of Use 2022-08-03

02/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

OneBlade oštrica

Brza, efikasna i točna. Klizi niz kožu. Ne ostavlja crvenilo. Odlična, za svaku pohvalu!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade 1st Shave QP225/50 Oštrica Anti-Friction

Date of Use 2023-08-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade 1st Shave QP225/50 Oštrica Anti-Friction

Date of Use 2023-08-02

01/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Onebkade ne odličan za sve

Oneblade je odličan za brijanje, kada se obrijem s onebledeom imma finu, glatku kožu i to bez iritacije,još je i jako dobar za kraćenje svih vrsta dlačica.

Prednosti

Zato što je multi praktikantilan

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade 1st Shave QP225/50 Oštrica Anti-Friction

Date of Use 2023-08-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade 1st Shave QP225/50 Oštrica Anti-Friction

Date of Use 2023-08-01

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Odricanje od odgovornosti

  1. Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.

  2. Papirna ambalaža koja može da se reciklira