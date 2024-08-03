Neprevaziđena zaštita kože za dole
Philips OneBlade Intimate je dizajniran za nežno brijanje osetljivih područja. Njegov jedinstveni štitnik za kožu pruža dodatni nivo samopouzdanja prilikom nege intimnih zona.
Za intimne zone
2 SkinProtect sečiva
Odgovara svim OneBlade drškama
Svaka oštrica traje do 4 meseca
Jedinstvena tehnologija aparata OneBlade osmišljena je da olakša negu. Njegov brzi sekač (12.000 puta u minuti) brzo i efikasno savladava dlačice, bilo da skraćujete kratku bradu, oblikujete bradu ili se brijete tamo dole.
OneBlade SkinProtect oštrica pruža dodatni nivo samopouzdanja tamo gde je najpotrebnije. Zaštitni dizajn prati svaku oblinu i prevoj osetljivih područja, kao što su pazuh i intimne zone, bez brijanja suviše blizu koži – stvorena da obezbedi prijatnu negu aparatom za brijanje intimnih zona.
Dugotrajne oštrice od nerđajućeg čelika na aparatu OneBlade dizajnirane su za dugotrajnu oštrinu. Za najbolje rezultate, zamenite oštricu svaka 4 meseca*.
4.4
od 5
320
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
_nana_11
03/08/2024
Hrvatska
Deo promocije
One Blade oštrica
Izvrsna kvaliteta, glatka koza, bez crvenila nakon brijanja, brza i jednostavna uporaba
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade 1st Shave QP225/50 Oštrica Anti-Friction
Date of Use 2022-08-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade 1st Shave QP225/50 Oštrica Anti-Friction
Date of Use 2022-08-03
Zezica
02/08/2024
Hrvatska
Deo promocije
OneBlade oštrica
Brza, efikasna i točna. Klizi niz kožu. Ne ostavlja crvenilo. Odlična, za svaku pohvalu!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade 1st Shave QP225/50 Oštrica Anti-Friction
Date of Use 2023-08-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade 1st Shave QP225/50 Oštrica Anti-Friction
Date of Use 2023-08-02
PićoZgb
01/08/2024
Hrvatska
Deo promocije
Onebkade ne odličan za sve
Oneblade je odličan za brijanje, kada se obrijem s onebledeom imma finu, glatku kožu i to bez iritacije,još je i jako dobar za kraćenje svih vrsta dlačica.
Prednosti
Zato što je multi praktikantilan
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade 1st Shave QP225/50 Oštrica Anti-Friction
Date of Use 2023-08-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade 1st Shave QP225/50 Oštrica Anti-Friction
Date of Use 2023-08-01
Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.
Papirna ambalaža koja može da se reciklira