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  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine

OneBladeFace

QP2724/20

4.6
| (3078) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
Philips OneBlade je revolucionarni novi hibridni aparat za stilizovanje koji može da skraćuje, brije i kreira čiste linije i ivice, sa dlačicama bilo koje dužine. Zaboravite na korišćenje više koraka i alatki. OneBlade obavlja sve.
Pogledajte sve prednosti

Dizajniran za skraćivanje dlačica, a ne kože

Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine

  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje

  • Originalno sečivo

  • 5 u 1 podesivi češalj

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade ima revolucionarnu novu tehnologiju osmišljenu za doterivanje dlačica na licu. Brije dlačice bilo koje dužine. Njegov dvostruki sistem zaštite, premaz za glatko klizanje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima, obezbeđuju lakše i prijatnije brijanje. Tehnologija brijanja koju koristi obuhvata brzo sečivo, brzine 12000x u minuti, pa je efikasan čak i kod dužih dlačica.

5 u 1 podesivi češalj

5 u 1 podesivi češalj

Jedinstven dizajn otvorenog češlja za efikasno podrezivanje dlačica bez nagomilavanja i prekidanja vaše rutine – čak i kod dugih i gustih dlačica.

Oblikujte

Oblikujte

Precizno oblikujte bradu pomoću dvostranih sečiva. Možete da se brijete u oba smera kako biste imali dobar pregled i mogli da vidite svaku dlačicu koju brijete. Doterajte bradu za samo nekoliko sekundi.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

3078

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

05/07/2025

Srbija

Srbija

Odlican za jaku bradu

Pisem ovo posle prvog brijanja OneBlade 360 i veoma sam zadovoljan. Pre sam koristio brijace sa ostricom i uvek sam se puno sekao i drljio kozu. Ovo je super.

Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2734/23 Face

Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2734/23 Face

17/08/2024

Srbija

Srbija

Ideja za poklon

Aparat prelepog dizajna i izuzetno funkcionalan.. Sa lakoćom obavlja više funkcija..oblikuje...skraćuje..brije.. Ima dvostrano sečivo koje se izuzetno lako održava ( jednostavno se skine i ispere pod vodom) Izuzetno dobro prati konture lica i prosto je nemoguće povrediti se....idealno kao poklon...suprug prezadovoljan

Prednosti

Izuzetno funkcionalan i odličan aparat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2724/30 Face

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2724/30 Face

08/05/2023

Srbija

Srbija

Sjajan proizvod

Odlican proizvod,lak za upotrebu.Sve preporuke od mene

Prednosti

Muskarce

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2730/20 Lice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2730/20 Lice

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Odricanje od odgovornosti

  1. U odnosu na prethodni model QP210

  2. Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.