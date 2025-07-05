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  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema

OneBladeZamenska oštrica

QP420/50

4.6
| (3078) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema
Inovativni 360 Blade se savija u svim pravcima kako bi se prilagodio oblinama vašeg lica. Dizajn omogućava stalan kontakt sa kožom i kontrolu. Skratite i obrijte teško dostupna područja – lako, uz samo par poteza i sa velikim komforom.
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Kompatibilni proizvodi
OneBlade

OneBlade
Face

QP2724/20

OneBlade 360

OneBlade 360
Face

QP2734/20

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2834/20

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6541/15

OneBlade 360

OneBlade 360
Face

QP2734/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2834/23

Dizajniran za skraćivanje dlačica, a ne kože

Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema

  • Trimujte, oblikujte i obrijte

  • Oštrica od 360 stepeni

  • Papirna ambalaža koja može da se reciklira**

  • Oštrica traje do 4 meseca*

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade je revolucionarni novi hibridni aparat za stilizovanje koji može da skraćuje, brije i kreira čiste linije i ivice, sa dlačicama bilo koje dužine. Njegov dvostruki sistem zaštite, premaz za glatko klizanje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima, obezbeđuju lakše i prijatnije brijanje. Tehnologija brijanja koju koristi obuhvata brzu oštricu koje je efikasna kod dlačica svih dužina.

Odgovara svim OneBlade drškama*

Odgovara svim OneBlade drškama*

Odgovara svim OneBlade proizvodima: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).

Oštrica koja se ne troši

Oštrica koja se ne troši

Izdržljiva oštrica od nerđajućeg čelika koja se koristi i do 4 meseca* dajući vam osećaj svežine. Kada se na brijaču pojavi indikator za zamenu – ikona za izbacivanje – moguće je da performanse oštrice više nisu optimalne. Vreme je da razmislite o zameni oštrice, za vrhunski doživljaj brijanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

3078

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

05/07/2025

Srbija

Srbija

Odlican za jaku bradu

Pisem ovo posle prvog brijanja OneBlade 360 i veoma sam zadovoljan. Pre sam koristio brijace sa ostricom i uvek sam se puno sekao i drljio kozu. Ovo je super.

Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2734/23 Face

Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2734/23 Face

17/08/2024

Srbija

Srbija

Ideja za poklon

Aparat prelepog dizajna i izuzetno funkcionalan.. Sa lakoćom obavlja više funkcija..oblikuje...skraćuje..brije.. Ima dvostrano sečivo koje se izuzetno lako održava ( jednostavno se skine i ispere pod vodom) Izuzetno dobro prati konture lica i prosto je nemoguće povrediti se....idealno kao poklon...suprug prezadovoljan

Prednosti

Izuzetno funkcionalan i odličan aparat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2724/30 Face

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2724/30 Face

08/05/2023

Srbija

Srbija

Sjajan proizvod

Odlican proizvod,lak za upotrebu.Sve preporuke od mene

Prednosti

Muskarce

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2730/20 Lice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2730/20 Lice

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Odricanje od odgovornosti

  1. Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.

  2. Tamo gde je dostupan prostor