2 godine garancije
Trimujte, oblikujte i obrijte
Oštrica od 360 stepeni
Papirna ambalaža koja može da se reciklira**
Oštrica traje do 4 meseca*
Philips OneBlade je revolucionarni novi hibridni aparat za stilizovanje koji može da skraćuje, brije i kreira čiste linije i ivice, sa dlačicama bilo koje dužine. Njegov dvostruki sistem zaštite, premaz za glatko klizanje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima, obezbeđuju lakše i prijatnije brijanje. Tehnologija brijanja koju koristi obuhvata brzu oštricu koje je efikasna kod dlačica svih dužina.
Odgovara svim OneBlade proizvodima: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).
Izdržljiva oštrica od nerđajućeg čelika koja se koristi i do 4 meseca* dajući vam osećaj svežine. Kada se na brijaču pojavi indikator za zamenu – ikona za izbacivanje – moguće je da performanse oštrice više nisu optimalne. Vreme je da razmislite o zameni oštrice, za vrhunski doživljaj brijanja.
4.6
od 5
3078
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
alexsr
05/07/2025
Srbija
Odlican za jaku bradu
Pisem ovo posle prvog brijanja OneBlade 360 i veoma sam zadovoljan. Pre sam koristio brijace sa ostricom i uvek sam se puno sekao i drljio kozu. Ovo je super.
Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2734/23 Face
Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2734/23 Face
Bobana
17/08/2024
Srbija
Ideja za poklon
Aparat prelepog dizajna i izuzetno funkcionalan.. Sa lakoćom obavlja više funkcija..oblikuje...skraćuje..brije.. Ima dvostrano sečivo koje se izuzetno lako održava ( jednostavno se skine i ispere pod vodom) Izuzetno dobro prati konture lica i prosto je nemoguće povrediti se....idealno kao poklon...suprug prezadovoljan
Prednosti
Izuzetno funkcionalan i odličan aparat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2724/30 Face
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2724/30 Face
Vukasin
08/05/2023
Srbija
Sjajan proizvod
Odlican proizvod,lak za upotrebu.Sve preporuke od mene
Prednosti
Muskarce
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2730/20 Lice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2730/20 Lice
Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.
Tamo gde je dostupan prostor