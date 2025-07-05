2 godine garancije
Podrezivanje, oblikovanje i brijanje
Sečivo od 360 stepeni
5 u 1 podesivi češalj
Philips OneBlade ima revolucionarnu novu tehnologiju osmišljenu za doterivanje dlačica na licu. Brije dlačice bilo koje dužine. Njegov dvostruki sistem zaštite, premaz za glatko klizanje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima, obezbeđuju lakše i prijatnije brijanje. Tehnologija brijanja koju koristi obuhvata brzo sečivo, brzine 12000x u minuti, pa je efikasan čak i kod dužih dlačica.
Inovativno sečivo 360 Blade se savija u svim pravcima kako bi se prilagodio oblinama vašeg lica. Dizajn omogućava stalan kontakt sa kožom i kontrolu. Skratite i obrijte teško dostupna područja – lako, uz samo par poteza i sa velikim komforom.
Jedinstven dizajn otvorenog češlja za efikasno podrezivanje dlačica bez nagomilavanja i prekidanja vaše rutine – čak i kod dugih i gustih dlačica.
4.6
od 5
3078
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
alexsr
05/07/2025
Srbija
Odlican za jaku bradu
Pisem ovo posle prvog brijanja OneBlade 360 i veoma sam zadovoljan. Pre sam koristio brijace sa ostricom i uvek sam se puno sekao i drljio kozu. Ovo je super.
Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2734/23 Face
Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2734/23 Face
Bobana
17/08/2024
Srbija
Ideja za poklon
Aparat prelepog dizajna i izuzetno funkcionalan.. Sa lakoćom obavlja više funkcija..oblikuje...skraćuje..brije.. Ima dvostrano sečivo koje se izuzetno lako održava ( jednostavno se skine i ispere pod vodom) Izuzetno dobro prati konture lica i prosto je nemoguće povrediti se....idealno kao poklon...suprug prezadovoljan
Prednosti
Izuzetno funkcionalan i odličan aparat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2724/30 Face
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2724/30 Face
Vukasin
08/05/2023
Srbija
Sjajan proizvod
Odlican proizvod,lak za upotrebu.Sve preporuke od mene
Prednosti
Muskarce
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2730/20 Lice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade 360 QP2730/20 Lice
U odnosu na prethodni model QP210
Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.