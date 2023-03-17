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  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine

Obustavljeno

OneBlade ProLice

QP6530/15

4.5
| (1034) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
Philips OneBlade Pro je revolucionarni hibridni aparat za stilizovanje koji može da podrezuje, brije i kreira čiste linije i ivice, sa dlačicama bilo koje dužine. Zaboravite na korišćenje više koraka i alatki. OneBlade obavlja sve.
Pogledajte sve prednosti

Dizajniran za skraćivanje dlačica, a ne kože

Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine

  • Punjiva litijum-jonska baterija

  • Precizni češalj sa 12 dužina

  • Korišćenje u mokrim i suvim uslovima

  • Indikator baterije

Jedinstvena OneBlade tehnologija

Jedinstvena OneBlade tehnologija

Napravljen za oblikovanje dlačica na licu i podrezivanje dlačica na telu, Philips OneBlade podrezuje, definiše ivice i brije bilo koju dužinu dlačica. Pruža lako i ugodno brijanje zahvaljujući premazu za klizanje i zaobljenim vrhovima. Uz aparat za šišanje koji se pomera pri 200x u sekundi, efikasan je čak i sa dužim dlačicama.

Skratite

Skratite

Podrežite bradu na željenu čekinjastu dužinu. Philips OneBlade se isporučuje sa preciznim češljem od 12 dužina pomoću kojeg možete da kreirate sve od dužine tokom popodneva nakon jutarnjeg brijanja, preko kratkog podrezivanja, do duže brade.

Oblikujte

Oblikujte

Postignite precizne linije za nekoliko sekundi uz dvostrano sečivo koje vam omogućava da vidite svaku dlačicu koju podrezujete.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-3112060

Komentari

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4.5

od 5

1034

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

17/03/2023

Srbija

Srbija

Odlican

Koristim vec godinu dana i zadovoljan sam sa ovim proizvodom samo mala zamerka sto ne moze da se koristi dok je na punjacu neznam da li je to dobro ili nije

Prednosti

Da

Mane

Ne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro 360 QP6651/61 Face + Body

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro 360 QP6651/61 Face + Body

21/04/2022

Srbija

Srbija

Nikad lakše i preciznije brijanje i trimovanje

Koristim ga već mesec dana i prezadovoljan sam.Pošto svakako imam osetljivu kožu OneBlade mi dodje kao savršena zamena za brijač i pritom savršeno trimuje i skraćuje bradu. Topla preporuka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro QP6530/15 Lice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro QP6530/15 Lice

29/08/2021

Srbija

Srbija

Veoma praktičan za stalnu upotrebu

Lako korišćenje suvo mokro ,brzo punjenje i extra dizajn

Prednosti

Jednostavan

Mane

Samo 1 sečivo u pakovanju

Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro QP6550/15 Lice + telo

Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro QP6550/15 Lice + telo

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Odricanje od odgovornosti

  1. Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.